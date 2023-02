Tarifele la apă și canalizare în Alba nu se vor majora din 1 martie. Aplicarea ordinului ANRSC, suspendată pentru două luni

Ordinul ANRSC prin care urmau să se majoreze tarifele la apă și canalizare în județul Alba, de la 1 martie, va fi suspendat pentru două luni, a anunțat deputatul PNL de Alba, Florin Roman.

„În cursul zilei de luni am participat, împreuna cu colegii din conducerea SC Apa CTTA, la o întâlnire de lucru cu președintele ANRSC, la invitația Cancelariei primului ministru. Am solicitat organizarea acestei întâlniri in regim de urgenta, întrucât la 1 martie a.c. urmau să intre în vigoare noile tarife aprobate de ANRSC, ceea ce însemna o creștere a prețului apei cu peste 8% și a tarifului la canalizare cu peste 40%. Modificările au fost introduse în PNRR de fostul ministru USR, dl Ghinea, cu motivarea necesității de noi investitii în rețelele de apă și canal.

Concluzia întâlnirii de la guvern a fost că ANRSC va suspenda aplicarea ordinului ce urma să intre în vigoare de la 1 martie, pentru 2 luni, la solicitarea pe care am avut-o ca deputat de Alba.

În acest timp, operatorul trebuie să revină cu un plan de afaceri revizuit, iar ANRSC s-a angajat că va stabili noile tarife etapizat, pe o perioada de 3-5 ani, cu avizul MIPE.

Am insistat totodată că în luarea noilor decizii să fie consultate autoritățile locale iar autonomia locală să nu mai fie ignorată, cum din păcate s-a întâmplat. Așa cum se știe, majoritatea consiliilor locale au supus la vot noile tarife și le-au respins. Am preferat să nu intru în hora declarațiilor politrucilor locali ci să găsesc cele mai bune soluții practice, pentru oamenii din Alba”, a scris deputatul Florin Roman, luni, pe pagina de Facebook.

Reamintim faptul că noile tarife au fost aprobate vineri, 10 februarie, de președintele ANRSC și urmau să fie aplicate începând cu data de 1 martie 2023.

Mai exact, prețul la apă în județul Alba urma să crească cu 1,42 lei/mc, iar la canalizare cu 3,27 lei/mc, cu TVA inclus.

