Victor Ponta spune că a inundat sate românești pentru a salva Belgradul, când era premier. Așa a primit cetățenia sârbă

Victor Ponta, candidat independent la președinție a spus miercuri, la podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, că în 2014, când era premier al României, iar Serbia a fost lovită de inundații puternice, a protejat Belgradul inundând controlat sate românești din Clisură.

El a făcut această declarație atunci când a fost întrebat despre modul în care a dobândit cetățenia sârbă.

Dialogul dintre Robert Turcescu și Victor Ponta poate fi urmărit de la minutul 45:00:

R.T: Da’ de ce ți-ai luat cetățenie sârbă?

V.P: Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii.

În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul.

S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul.

R. T: Păi și ai noștri de ce nu voiau să deschidă?

V. P: Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

R.T: Și cum te-ai gândit? Că mai bine inunzi niște români decât să inunzi niște sârbi?

V. P.: Robert, i-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură…

Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…

R.T: Mai bine, că e piază rea…

V.P: Da, dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu?! Crama lui Dinescu… Las’ că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost.

Și, în cazul meu nu mi-a dat-o președitele (cetățenia sârbă n.r.). Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică, am fost în același timp cu… cum îl cheamă, mă, pe actorul ăsta… Steven Seagal.

Noi doi am primit cetățenia atunci. Mă gîndeam că na, nu mai fac politică… Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare.

Precizările lui Victor Ponta

Victor Ponta a postat pe Facebook următoarele precizări:

”Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale Rețelei „Soros” și ale corupților care se tem de mine.

Nimic și nimeni nu mă poate intimida sau opri din drumul meu acum.

Nu voi organiza „înjunghieri” pe la spate, ca la USR, și nici nu mă voi ascunde de dezbateri în spatele fustelor unei jurnaliste dominate de propriile frustrări freudiene!

Voi continua să le prezint românilor proiectele serioase prin care să ieșim din criza actuală, să le redăm demnitatea și siguranța pentru viitor!

Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe!

În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate.

În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol.

Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News