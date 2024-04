VIDEO: Ramona, mamă și asistent personal din Alba, care de 20 de ani luptă cu prejudecățile și sistemul. Viața, dedicată copilului

Ramona Rusan duce o luptă de 20 de ani. O luptă cu prejudecățile, cu sistemul medical și cu societatea. Este asistent personal, însă mai mult de atât este mamă.

Mama a unui băiat de 20 de ani, care la vârsta de șase săptămâni a luat o bacterie, iar apoi a făcut o meningită. A rămas cu sechele grave în urma bolii.

O femeie puternică, care spune lucrurilor pe nume. De 20 de ani de când este asistent personal are de înfruntat o serie de probleme. De la neajunsurile sistemului medical în ceea ce înseamnă tratamentul persoanelor cu grave probleme de sănătate, la societate.

Prejudecăți, lipsa de empatie a societății, și chiar ”coate date între oameni pe stradă”.

Am întâlnit-o miercuri, 4 aprilie 2024, în fața Prefecturii Alba. A venit pentru a protesta, alături de alți asistenți personali. Pentru a protesta față de problemele pe care le are un asistent personal în societate.

În doar câteva minute a făcut un rezumat al vieții pe care o mama o are alături de copilul ei cu nevoi speciale.

Zi de zi, timp de 20 de ani alături de el

”A fi asistent personal defapt este o titulatură. Eu de fapt sunt mama. A fi mama a acestui băiat care s-a născut perfect sănătos, dar în urma unei bacterii a făcut o meningită urâtă și a rămas cu sechele grave.

Cu ochii, cu un retard mintal și de la șase săptămâni. Muncesc cu el zi de zi. Am muncit cu doi psihoterapeuți opt ore pe zi, plus exerciții și la Centrul Maria Beatrice.

Înseamnă zi de zi, de zi, de zi, de medicamente la ore fixe. Tu nu ai timp să spui plec în oraș. Nu există așa ceva”, a spus Ramona.

Nouă ani a fost colega sa de bancă

Paul a fost la școală. Mama sa a mers alături de el, timp de nouă ani la școală. I-a fost colegă de bancă, dar mai ales ajutor.

”Eu am stat nouă ani cu el în bancă. Am fost colega lui de bancă. Am stat la școală zi de zi. Nouă ani să stai zi de zi în bancă. Zilnic să zici Paul stai cuminte, Paul fi atent.

Pe nimeni nu interesează”, a declarat aceasta.

Cât costă lunar un tratament

O tură de pastile la două luni costă 1200 de lei, iar alta 1400 de lei. In vreme ce un salariu al unui asistent personal este de 2300 de lei.

”Ieri am luat o tură de medicamente, în valoare de șase milioane jumate, (n.r. 650 de lei). Astea sunt medicamentele alopatice. Cele nealopate sunt naturitste care mă costă la două luni 12 milioane (n.r. 1200 de lei) o tură și o tură de 14 milioane (n.r. 1400 de lei).

Asta la 2300 de lei, despre ce vorbim domnilor guvernanți.

Eu le doresc domnilor guvernanți să vină, să le dau salariul meu pe o lună cu un copil cu dizabilități și să trăiască dânșii. Să vedem dacă vor putea”, a mai spus femeia.

Mentalitatea românilor față de copiii cu handicap grav

Una dintre marile probleme cu care se lovesc asistenții personali este mentalitatea. Mentalitate românilor față de copiii grav bolnavi. De la lipsa de empatie, la modul în care se adresează și îi privesc.

”În țara asta avem o educație precară față de copiii cu dizabilități. Nu pot încă românii să privească la un copil cu dizabilități cu empatie, cu un pic de milă, cu un pic de respect.

Copilul meu are probleme cu ochii, și mersul. Am plâns trei ani de zile pentru chestiunea asta că toată lumea își dădea coate. Până când nu am mai putut și le-am întrebat: Doamnă ți se pare că are șapte capete și 17 mâini?!

Nu, este copilul meu și ma duc mândră așa cu el pe stradă. Este copilul meu”, a declarat Ramona.

Ce se va întâmpla mai târziu

Aceasta are o singură întrebare. Una care o macină. Ce se va întâmpla cu copilul ei după ce ea nu va mai fi? Este o întrebare la care se gândește și la care momentan nu are un răspuns.

”Lupta mea. Voi lupta pentru copilul meu până la final. Singurul lucru: când voi pune mâinile pe piept. Ce se va întâmpla cu copilul meu? Cui cine? Cine îl va îngriji”, a spus Ramona Rusan în interviul acordat reporterilor alba24.ro.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News