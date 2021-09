VIDEO: Tulnicul, „telefonul mobil“ străvechi folosit de moţii din Apuseni. Cum ajunge o bucată de lemn, un instrument muzical

Premierul Florin Cîțu este prezent duminică, 5 septembrie, la Palatul Cultural din Blaj, unde are loc prezentarea moțiunii „România Liberală”.

Reamintim faptul că la nivelul filialei Alba a Partidului Național Liberal a fost convocat Colegiul Director Județean, pentru prezentarea celor două moțiuni cu care candidează Ludovic Orban şi Florin Cîţu la Congresul din data de 25 septembrie.

Sâmbătă, 4 septembrie, în aceeași locație a avut loc prezentarea moțiunii „PNL – Forța Dreptei” a lui Ludovic Orban.

Ulterior, în data de 10 septembrie 2021, cu începere de la ora 17.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Municipiul Sebeș se va întruni forul județean de decizie, în conformitate cu prevederile Statutului PNL, pentru a se pronunța, prin vot secret, pentru susținerea uneia sau a ambelor moțiuni.

Declarații făcute de premierul Florin Cîțu:

„Am intrat în politică să schimb lucrurile în bine, să fac lucrurile mai bune pentru oameni. Nu s-a schimbat nimic în această decizie. Atunci când am văzut că interesul românilor este șantajat, pentru un alt proiect pentru care am arătat că am toată deschiderea, a trebuit să intervin. Până la urmă trebuie să arăți ceva după această perioadă și dacă nu creezi cadrul legal, nu ai ce să arăți.

Și eu sunt un om care a crescut la țară, copil, munca câmpului și așa mai departe. Nu am avut curent electric până în 1986. Am făcut singuri stâlpii și am săpat și gropile. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic.

Sunt perioade din an când nu pot să ajung acasă cu mașina, este drum de țară, și merg pe jos”