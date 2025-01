Sergiu Pașca savantul din Aiud, profesor la Universitatea Stanford, numit consilier onorific al ministrului Educației

Sergiu Pașca, savantul de renume mondial, originar din Aiud, a fost numit consilier onorific al ministrului Educației, Daniel David.

Daniel David, rectorul Universității Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca are o echipă de consilieri ai ministerului, mare parte din ei din mediul academic.

Unul dintre consilierii onorifici ai ministrului este savantul Sergiu Pașca, care în 2024 a primit două distincții importante la nivel mondial: Schaller Award in Translational Neuroscience, FENS și ISSCR Momentum Award, International Society for Stem Cell Research.

Premiul Fundației Chica și Heinz Schaller în domeniul neuroștiinței translaționale recunoaște realizările semnificative ale lui Sergiu Pașca în domeniul științei translaționale și, în special, pe cele în care înțelegerea fundamentală și conceptuală a sistemului nervos.

El a primit și ISSCR Momentum Award, International Society for Stem Cell Research, scrie Bioengineer.org.

Societatea Internațională pentru Cercetarea Celulelor Stem (ISSCR) va prezenta premiul ISSCR Momentum Award din acest an lui Sergiu P. Pașca, M.D., Kenneth T. Norris, Jr. Professor and the Uytengsu Director of Stanford Brain Organogenesis, Stanford University, U.S.A.

Care este echipa de consilieri ai ministrului Educației

Director cabinet

Răzvan V. Mustață (Conf. univ. dr. – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Consilieri ministru

Învățământ superior:

​Florin Sava (Prof. univ. dr. – Universitatea de Vest din Timișoara)

Cercetare – Dezvoltare – Inovare:

Radu Silaghi – Dumitrescu (Prof. univ. dr. – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Aspecte transversale (în minister și cu alte autorități) și relația cu societatea și mediul socioeconomic:

Dacian Dragoș (Prof. univ. dr. – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Isabel Leucuța (Specialist social & digital media – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Consilieri onorifici

Învățământ superior:

Sorin Costreie (Prof. univ. dr. – Universitatea din București)

Mircea Dumitru (Acad. Prof. univ. dr. – Academia Română)

Romiță Iucu (Prof. univ. dr. – Universitatea din București)

Sergiu Pașca (Professor, MD, PhD – Universitatea Stanford)

Învățământ preuniversitar:

Constantin Cucoș (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Dacian Dolean (Cercetător dr. – SUA / Cercetător asociat UBB)

Cătălin Glava (Conf. univ. dr. – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Mihaela Nabăr (Director executiv – World Vision România)

Cercetare – Dezvoltare – Inovare:

Ovidiu Andronesi (Associate professor, MD, PhD – Universitatea Harvard)

Bogdan Drugă (CS I – Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca)

Ștefan Szedlacsek (CS I – Institutul de Biochimie al Academiei Române din București)

Aspecte transversale (în minister și cu alte autorități) și relația cu societatea și mediul socioeconomic:

Patriciu Achimaș – Cadariu (Prof. univ. dr. – Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca)

Mirabela Amarandei (Cercetător doctorand – Universitatea din București)

Dragoș Anastasiu (Antreprenor – București)

Nicolae Hâncu (Prof. univ. dr. – UMF Cluj/Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Sergiu Pașca, savant de renume mondial

Prof. dr. Sergiu Paşca este medic, om de ştiinţă şi profesor de psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la Universitatea Stanford din California, S.U.A. şi unul dintre cel mai bine cotaţi cercetători din lume în neuroştiinţe.

Sergiu Paşca este considerat un lider internaţional în neuroştiinţe şi celule stem, fiind inclus de cotidianul The New York Times pe lista sa de vizionari în Medicină şi Ştiinţe.

Cercetările sale s-au impus ca fiind printre cele mai relevante 10 performanţe ştiinţifice ale anului 2022. Activitatea de cercetare a prof. dr. Sergiu P. Paşca este orientată înspre înţelegerea legilor fundamentale care guvernează dezvoltarea şi funcţionarea creierului uman şi identificarea mecanismelor moleculare care duc la boli neuropsihice, precum autismul şi schizofrenia.

Laboratorul său de la Universitatea Stanford a dezvoltat o serie de metode care permit crearea, din celule stem, de ţesut tridimensional nervos funcţional uman şi lucrează în continuare la noi descoperiri în neuroştiinţele fundamentale şi clinice.

