Cât de bogați sunt noii aleși din Alba Iulia: Ce bani, case, mașini, conturi și afaceri au. Declarații de avere și interese

Consilierii locali din Alba Iulia și-au depus declarațiile de avere valabile la preluarea mandatului, după alegerile locale de anul trecut. Alba24 a consultat documentele pentru a vedea cât sunt de bogați noii aleși, ce bani, case, mașini, conturi și afaceri au.

Unii dintre consilieri nu sunt la primul mandat, dar și aceștia au fost obligați să își transmită noile declarații.

Avere primar Gabriel Pleșa

Primarul Gabriel Pleșa, aflat la cel de-al doilea mandat, are două terenuri intravilane, unul agricol, o casă și un apartament.

Este vorba despre două terenuri intravilane în Alba Iulia, care însumează aproape 2.500 de metri pătrați și un teren agricol moștenit în cotă parte.

La capitolul bunuri imobiliare, Gabriel Pleșa mai declară o casă de 275 de metri pătrați și un apartament moștenit, din care deține 1/6 părți.

Mai are o colecție de timbre filatelice în valoare de 10.000 de euro.

În ultimul an fiscal încheiat înaintea depunerii declarației de avere, Pleșa a primit 212.704 de lei de la primărie și puțin peste 2.300 de lei de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia din Alba Iulia, unde este cadru didactic asociat.

A mai încasat dividende totale de 90.000 de lei de la două firme: SC VIVA SRL și SC Matex SRL.

Pleșa are și datorii la bancă, în sumă de peste 26.000 de euro.

Avere viceprimar Marius Filimon

Filimon Marius deține un teren intravilan obținut printr-un contract de donație în anul 2013, de 500 de metri pătrați.

De asemenea, acesta deține și o casă de locuit, obținută tot printr-un contract de donare, în anul 2013, cu o suprafață de 142 de metri pătrați. Atât terenul cât și casa se află în localitatea Alba Iulia.

În ceea ce privește autoturismele, acesta deține un Peugeot 3008 din anul 2018. În cursul anului, a vândut un autoturism în valoare de 50.000 de lei.

Cât despre conturile bancare, acesta are un cont curent în lei, din 2002, la Banca Transilvania unde are 50.354 de lei.

Tot la Banca Transilvania, acesta are două depozite bancare: unul din anul 2024 cu 50.000 de lei și încă unul, deschis în anul 2022, cu 4.097 de lei.

A prezentat o cotă de participare de 50% pentru SC Dimars Invest SRL Filimon Marius. Totodată, a acordat un împrumut în valoare de 57.500 de lei firmei lui.

Venitul anual încasat de Marius Filimon pentru funcția de viceprimar al orașului Alba Iulia este de 189.073 de lei. În urma depozitelor de la Banca Transilvania, acesta primește o dobândă de 782 de lei pe an.

Viceprimar Adina Cristina Toma

Noul viceprimar Adina Toma deține un apartament achiziționat în anul 2017, cu o suprafață de 54.62 metri pătrați.

De asemenea, deține două mașini, un Mercedes E220 din anul 2013 și un BMW 520 D, din 2012.

Toma Adina are un credit la Raiffeisen Bank în valoare de 65.200 de lei, contractat în 2024 și scadent în anul 2029.

Venitul anual realizat în ultimul an fiscal încheiat, din funcția Adinei Toma este de 74.297 de lei. De asemenea, aceasta a declarat și voucherele de vacanța în valoare de 1.450 de lei.

În urma alocației copilului, aceasta a declarat suma de 5.772 de lei.

Narcisa Ioana Bucureștean

În ceea ce privește locuințele, aceasta deține două: o casă de 300 de metri pătrați, achiziționată în 2018, în localitatea Alba Iulia și o altă locuință de 180 de metri pătrați, dobândită în 2008, în localitatea Sebeș. județul Alba.

La capitolul autoturisme, aceasta este proprietara unui Mercedes C220 și a unui BMW din 2005.

În ceea ce privește datoriile, are un credit la Alpha Bank, contractat în 2017 și scadent în 2044, în valoare de 282.947 de lei și un altul la Raiffeisen Bank, din 2007, cu termen până în 2032, în valoare de 10.298 de euro.

Din activitatea sa profesională, a obținut venituri anuale de 64.021 de lei ca profesor în învățământul primar la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, 1.270 de lei ca instructor educațional la Asociația European Academy și 14.060 de lei din funcția de consilier local.

De asemenea, a încasat 37.200 de lei pentru un internship la Nokia Network SRL din Timișoara.

Vasile Bogdan Dogar

Acesta a cumpărat un teren intravilan, în Alba Iulia, de 529 de metri pătrați în 2023 și nu deține autoturisme.

În ceea ce privește conturile bancare, acesta are un cont deschis în 2009 la Banca Transilvania, în lei, în care a declarat un sold de 133.140 de lei.

Ca director economic salariat, venitul anual a fost de 15.393 de lei, iar funcția de manager de proiect la Primăria Municipiului Alba Iulia i-a adus 48.048 de lei.

Andrei Ioan Draschan

Este proprietarul unei case de locuit, în Alba Iulia, de 250 de metri pătrați, obținută prin moștenire în 2020 și nu deține alt teren.

Acesta deține un autoturism Mercedes din 2012, alături de încă două autovehicule: un Opel din 2007 și un alt Mercedes din 2008.

În ceea ce privește creditele, are două împrumuturi la Garanti Bank: unul contractat în 2021, scadent în 2026, în valoare de 49.000 de lei, și altul din 2022, scadent în 2027, de 50.000 de lei.

Venitul său anual de la Instituția Prefectului din Județul Alba, pentru salariu, norme de hrană și echipament, a fost de 94.964 de lei.

Florea Paul Victor

Acesta deține trei terenuri, dintre care două intravilane, în Alba Iulia, unul din 2019 de 3.334 de metri pătrați și unul din anul 2022 de 276 de metri pătrați. De asemenea, acesta deține și un teren agricol în localitatea Râmeț, județul Alba din anul 2020, de 28 de hectare.

Florea Paul Victor mai deține patru apartamente tot în localitatea Alba Iulia: unul din 2018 de 38 de metri pătrați, unul din anul 2019 cu o suprafață de 55 de mtetri pătrați, încă unul din 2020 cu o suprafață de 51 de metri pătrați și unul din anul 2022 cu o suprafață de 38 de metri pătrați.

De asemenea acesta a achiziționat în anul 2022 un spațiu comercial de producție de 34 de metri pătrați. La alte categorii de bunuri imobile, a făcut două achiziții în anul 2022, fiecare cu o suprafață de câte 69 de metri pătrați.

Cât despre autoturisme, acesta deține un autovehicul Kawasaki fabricat în anul 1996, o mașina Nissan din 1988 și un alt mijloc de transport Zaslaw, fabricat în 2021.

Florea Paul Victor are două conturi bancare la Banca Transilvania, ambele în lei. Unul din 2016 în care deține 96.154 de lei și unul din anul 2021 cu 2.335 de lei. Mai are încă un cont deschis la Banca Comercială Română, din anul 2009 cu 6.933 de lei.

În cursul anului, a acordat patru împrumuturi în nume personal, în valoare de 34.000 de euro.

Venitul anual câștigat din funcția de consilier local a fost de 14.060 de lei.

Fulea Ioan

Fulea Ioan deține trei terenuri, dintre care două intravilane și unul agricol. Cele intravilane au fost achiziționate în anul 2006, în Alba Iulia și are o suprafață de 364 de metri pătrați și altul în anul 2007, în localitatea Chinteni, județul Cluj, cu o suprafață de 756 de metri pătrați. Cel agricol a fost achiziționat în anul 2022, în localitatea Râmeț, județul Alba și are o suprafață de 1.452 metri pătrați.

Acesta are o casă de locuit, în Alba Iulia, din 2006 cu o suprafață de 290 de metri pătrați.

Deține 3 autoturisme, respectiv un Renault Espace din 2006, un Mini Cooper din anul 2011 și un Mercedes Benz din 1990. De asemenea deține și un autovehicul Hi Sun fabricat în anul 2008.

Acesta deține instrumente muzicale în valoare de 8.500 de euro (contrabas din 2007 de 3.000 de euro, un violoncel din 2008 de 1.500 de euro, 3 viori din 2010 în valoarea de 3.000 de euro și o pianină din 2014 de 1.000 de euro). De asemenea, acesta a declarat și bijuteriile în valoare 2.000 de euro.

În luna noiembrie a anului 2024, Ioan Fulea a vândut un autoturism cu suma de 3.500 de euro.

Acesta are trei conturi active, două în lei (ambele din 2017) și unul în euro (din 2005), toate la banca transilvania. În cel de euro nu are nimic, iar în cele de lei prezintă suma de 54.810 de lei într-unul și 65 de lei în celălalt.

Ioan Fulea are un credit din 2006, scadent până în anul 2026 de la Banca Comercială Română, în valoare de 31.000 de euro.

Din funcția de consilier local, acesta a încasat 14.060 de lei, iar din cea de artist 4.000 de lei. Ca și coordonator de activitate acesta a câștigat 5.753 de lei, iar din funcția de director executiv la Asociatia Apa Alba a obținut 77.277 de lei.

De asemenea acesta a încasat un venit anual de 35.318 de lei, pentru funcția de coordonator formare, la Asociația Pakiv Alba.

Soția acestuia are un venit anual în valoare de 57.570 de lei pentru funcția de coordonator formare profesională la Asociația Pakiv România și încă un venit în valoare de 130.946 de lei pentru aceeiași funcție, dar la Asociația Asma, Alba.

Ca și artist, acesta a încasat un venit anual în valoare de aproximativ 229.800 de lei.

Goia Laura Virginia

Deține două apartamente în localitatea Alba Iulia, unul din anul 2016 de 70 de metri pătrați și încă unul, achiziționat în anul 2020, cu o suprafață de 42 de metri pătrați.

Aceasta deține o masină Mini Cooper din 2007.

Venitul anual pe care l-a câștigat la coafor a fost de 4.080 de lei. Soțul acesteia, care este șofer, are un venit anual de 27.000 de lei.

Goia Laura a declarat și două alocații care valorează în total un venit anual de 6.144 de lei.

Ioan Bogdan Lazăr

Acesta a obținut un teren intravilan cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, în urma unui contract de donație, în anul 2020. De asemenea, deține și un teren extravilan, în localitatea Ampoița, județul Alba, din anul 2012, cu o suprafață de 12.729 de metri pătrați.

Ioan Lazăr are o casă de locuit, în Alba Iulia, din 2021 cu o suprafață de 364 de metri pătrați și un spațiu comercial, din 2006, de 100 de metri pătrați.

Venitul anual încasat de la SC Balneomed Estetic SRL, Alba Iulia, este de 60.000 de lei. Soția acestuia beneficiază de o indemnizație de 75.780 de lei pe an și de asemenea, pentru copil, apare pe declarația de avere și alocația acestuia, care le aduce 7.572 de lei anual.

În urma închirierii spațiului comercial pe care îl deține, consilierul Ioan Lazăr câștigă 6.000 de euro pe an.

Medrea Petru Gabriel

Deține jumătate dintr-un teren intravilan în Alba Iulia, din anul 2018, cu o suprafață de 496 de metri pătrați.

Deține două case de locuit, ambele în Alba Iulia, una din anul 2019 cu o suprafață de 141 de metri pătrați si încă una din anul 2023, de 52 de metri pătrați. De asemenea, are o mașină marca Renault din anul 2021.

Acesta a vândut un autoturism în anul 2023 în valoare de 11.300 de euro și înca unul în anul 2024, cu 13.000 de euro.

Petru Medrea are două conturi în lei la banca First Bank. Unul dintre ele a fost deschis în anul 2017, unde are 10.500 de lei, iat celălalt, cu 10.0000 de lei, a fost deschis în anul 2024. De asemenea, acesta mai are un fond de investiții din 2017 cu 44.800 de lei și un depozit bancar din 2023 cu 48.000 de lei.

Din funcția de angajat al firmei Medrea Smyle, acesta are un venit anual în valoare de 25.149 de lei și de asemenea, are o indemnizație de consilier în valoare de 12.850 de lei pe an. Soția acestuia are un venit anual de 67.842 de lei pentru funcția de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.

Nanu Dana Elisabeta

Dana Nanu deține cinci terenuri intravilane, toate în Alba Iulia. Dintre acestea, doua sunt moșteniri, respectiv unul din 2016 cu o suprafață de 547 de metri pătrați și unul tot din același ani, cu o suprafață de 1.024 de metri. Un alt teren a fost donație în anul 2018 și are o suprafață de 3.128 de metri. Celelalte două au fost achiziționate, unul în 2007 (1.167 de metri pătrați) și altul în 2023 (1.544 de metri pătrați).

De asemenea, are și trei terenuri agricole, toate primite prin moștenire în anul 2016. Unul are o suprafață de 700 de metri pătrați, unul de 900 de metri pătrați și altul cu o suprafață de 1.400 de metri pătrați.

Toate terenurile se află în localitatea Alba Iulia.

Totodată, Dana Nanu deține două case de locuit, una din moștenire, din anul 2016 cu o suprafață de 127 de metri pătrați și alta construită în 2007, cu o suprafață de 150 de metri pătrați.

Aceasta deține un cont în lei la Banca Transilvania, unde a declarat că are 33.031 de lei. Contul a fost deschis în anul 2020.

Din funcția de consilier local la Primăria Municipiului Alba Iulia, aceasta a încasat un venit anual de 14.060 de lei și din funcția de director economic la SC Verindo Green Food SRL Oiejdea a încasat un venit anual de 160.713 de lei.

În urma depozitului de la Banca Transilvania, aceasta beneficiază de o dobândă anuală de 3.225 de lei.

În declarația de interese, Dana Nanu a trecut calitatea de asociat la SC Apulum House SRL și SC Market Consult SRL.

Adrian Emil Negruțiu

Deține (în diferite proporții) două case de locuit, ambele din anul 2010 în localitatea Ciugud. Casele au fiecare o suprafață de câte 689 de metri pătrați.

Acesta are două credite, unul pe persoană fizică contractat în anul 2017 și scadent până în 2024, în valoare de 25.000 de euro și celălalt contractat în 2018 și scadent până în 2039, în valoare de 173.585 de lei.

Pentru funcția de consilier la Camera Deputaților, Adrian Negruțiu a încasat un venit anual în valoare de 44.860 de lei. Acesta are și o pensie de văduv din Spania de 3.478 de euro pe an.

De asemenea are o indemnizație de 14.060 de lei pe an și alocație pentru copil în valoare de 3.408 de lei.

Este secretar general adjunct la BPL al PNL Alba.

Voicu Paul

Deține împreună cu familia două terenuri intravilane, în Alba Iulia, unul din 2007 de 1.822 de metri pătrați și altul din 2009 cu o suprafață de 1.534 de metri pătrați.

De asemenea, deține și un apartament din anul 2008, cu o suprafață de 110 metri pătrați.

Paul Voicu are și o mașină marca Hyundai din 2021.

Acesta are un credit de la UniCredit Tiriac Bank contractat în anul 2023 și scadent în anul 2026, în valoare de 150.000 de lei.

În urma funcției de șef sucursală la SC Apa CTTA SA Sucursala Alba Iulia, acesta a încasat un venit anual în valoare de 102.224 de lei.

Este prim-vicepreședinte al PSD Alba Iulia.

Ramona Claudia Popa

Deține alături de familie două apartamente, ambele în Alba Iulia, dintre care unul a fost achiziționat în anul 2002 cu o suprafață de 65 de metri pătrați și unul achiziționat în anul 2004 cu o suprafață de 45 de metri pătrați. Soțul acesteia deține și o casă de locuit din 2019 care are o suprafață de 737 metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Popa Ramona a declarat un Volkswagen golf 6 din 2011, un Volkswagen polo din 2009, un Volkswagen Golf Plus din 2015 și un tractor Fiat din anul 2015.

Aceasta are un credit la Banca Transilavnia, contractat în anul 2006 și scadent în anul 2031, în valoare de 500.000 de lei.

Venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat de Ramona Popa pentru funcția de profesor la o școală gimnazială din Alba Iulia este de 14.559 lei și pentru cealaltă funcție pe care o are la Casa Corpului Didactic are un venit de 61.995 de lei.

Soțul Ramonei Popa a încasat în ultimul an fiscal încheiat suma de 42.588 de lei.

Este președinta OFSD a PSD Alba Iulia.

Liviu Dorin Petruțiu

Acesta are patru terenuri intravilane lăsate moștenire, în Alba Iulia, două din anul 2013 (unul cu o suprafață de 1.134 de metri pătrați și celălalt cu o suprafață de 2.549 de metri pătrați) și alte două din anul 2011 (unul de 1.422 de metri pătrați și celălalt de 596 de metri pătrați).

De asemenea, Liviu Dorin Petruțiu a achiziționat încă două terenuri intravilane, dintre care unul în 2022 în județul Brașov cu o suprafață de 30 de metri pătrați și altul în anul 2023, în localitatea Tartaria, județul Alba, cu o suprafață de 2.392 de metri pătrați.

Totodată, acesta mai are încă două terenuri extravilane, lăsate moștenire în anul 2013. Unul dintre ele are o suprafață de 10.100 metri pătrați, iar celălalt de 4.200 de metri pătrați.

Liviu Dorin Petruțiu deține și o casă de locuit lăsată moștenire în anul 2011, care are o suprafață de 268.30 metri pătrați.

Împreună cu soția, deține o casă de vacanță în Tărtăria, județul Alba, din 2023, cu o suprafață de 78 de metri pătrați și de asemenea, un apartament la Brașov, din 2022, cu o suprafață de 57.83 metri pătrați.

Acesta deține un cont bancar în lei la Intensa Sanpaolo Bank, deschis din anul 2009, unde a declarat că are 26.352 de lei.

Pentru funcția de asistent personal la Primăria Municipiului Alba Iulia, acesta a declarat că venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat a fost de 24.115 lei.

Salariul soției încasat în ultimul an fiscal încheiat a fost de 23.314 lei. Pe declarație apar și dividende, atât ale lui Liviu Dorin Petruțiu, cât și ale soției. El a încasat dividende în valoare de 102.880 de lei, iar soția sa, în valoare de 100.781 de lei.

Acesta mare are și două arende, respectiv Agra Oarda SRL, de pe care a încasat în utlimul an fiscal încheiat 800 de lei și Moara Lancrăm, unde a obținut 130 de lei.

Este asociat la Smart ID Central SRL (unde este și administrator), la Alma ID Solutions SRL și Almamed PLUS SRL.

Corina Rotar

Deține o casă (50%) lăsată moștenire în anul 1999, în Alba Iulia, cu o suprafață de 780 de metri pătrați și o casă de locuit (50%), din același an, cu o suprafață de 100 de metri pătrați.

De asemenea, împreună cu soțul mai deține și un apartament, din 2022, cu o suprafață de 29 de metri pătrați, în Sibiu.

La categoria bunuri mobile, Corina Rotar deține un Renault din anul 2018 și un Citroen din 2006.

Aceasta are un credit la BRD în valoare de 168.969 de lei, contractat în anul 2022 și scadent în anul 2027.

Venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat din funcția de decan al Universității a 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, a fost de 10.7175 lei, iar pentru funcția de consilier local aceasta a încasat 14.060 lei.

Soțul acesteia, a încasat 104.867 de lei pentru funcția de la Universitatea a 1 Decembrie 1918 Alba Iulia și încă 1.701 pentru că este membru CNATDCU la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.

Este membru al sindicatului UAB și vicepreședinte al BPL al PNL Alba Iulia.

Cornel Stelian Sandu

Deține un teren intravilan din anul 2001, în Alba Iulia, cu o suprafață de 752 de metri pătrați. Soția acestuia deține o casă de vacanță în cotă parte în localitatea Olimp, județ Constanța și o casă de locuit din 2022 cu o suprafață de 377 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Sandu Cornel deține două mașini, un Ford Focus din 2016 și un Ford Fiesta din 2017.

La categoria active financiare, acesta prezintă un cont în lei la BCR SA deschis în 2005, în care are 39.000 de lei, un alt cont la BRD SA tot în lei, deschis în anul 2019 unde are 100 de lei, încă un cont la aceiași bancă dar în euro, deschis în anul 2021, în care a declarat că are 6.356 de euro.

De asemenea, Cornel Sandu are și trei depozite bancare, respectiv: unul la BCR SA în USD, deschis în anul 2018, în care a declarat că are suma de 8.717 dolari; un alt depozit la Ministerul de Finanțe, în euro, din 2023, în care are suma de 16.900 de euro și încă un depozit, tot la Ministerul de Finanțe, în lei, din 2023, în care deține suma de 150.000 de lei.

Totodată, acesta a pus bani și într-un fond de investiții din 2012, la NN Asigurări, cu suma de 47.000 de lei.

În ceea ce privește veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, acesta a declarat suma de 98.050 de lei în urma activității de bază la Inspectoratul Scolar Județean Alba, precum și suma de 7.944 de lei pe care a obținut-o ca și profesor la Colegiul Național Horea, Cloșca Si Crișan Alba Iulia.

De asemenea, din activitatea pe proiecte de la Inspectoratul Școlar Județean, acesta a declarat suma de 67.190 de lei.

Soția acestuia, a declarat suma de 52.836 de lei obținute în urma activității de bază pe care o are la Centrul Național De Dezvoltare A Învățământului Profesional și Tehnic din Bucuresti precum și suma de 21.900 obținută în urma unui proiect la același institut. De asemenea, tot în urma unui proiect dar de la Inspectoratul Școlar Județean Alba, aceasta a obținut suma de 10.080 de lei.

Din depozitele pe care le deține la BCR și BRD, Sandu Cornel a încasat o dobândă de 2.500 de lei, iar din depozitul de la Ministerul de finanțe, a încasat o dobândă de 900 de euro.

Acesta a încasat și o indemnizație de consilier local în valoare de 14.060 de lei și soția acestuia a încasat suma de 1.126 de lei ca Vicepreședinte în Comisia Județeană de Bacalaureat, de la Liceul tehnologic Dorin Pavel.

Alocația pentru copii a mai adus familiei suma de 3.072 de lei.

Potrivit declarației de interese, Cornel Sandu este acționar la ARAX Mediaș și membru PNL.

Bogdan Ioan Stânea

Acesta are un teren agricol, în localitatea Obreja județul Alba, primit moștenire în anul 2017, cu o suprafață de 39.200 de metri pătrați (3/4%) și un teren intravilan tot moștenire, tot în localitatea Obreja, din 2017, de 3.403 metri pătrați (3/8%). De asemenea, are și o casă de locuit lăsată moștenire în 2017, de 194 de metri pătrați (3/8%).

Totodată, Bogdan Stânea deține și un apartament, în Alba Iulia din 2018 cu o suprafață de 84 de metri pătrați.

Cât despre activele financiare, acesta deține un cont în lei la Banca Transilvania din anul 2000, cum suma de 46.679 de lei și un depozit la BCR din 2024, cu suma de 30.000 de lei.

Din funcția pe care o are la Agrii Romania SRL, Bucuresti, acesta a declarat că venitul anual realizat în ultimul an fiscal încheiat a fost de 137.820 de lei.

Dintr-o altă funcție acesta a obținut suma de 9.012 lei. Soția acestuia a declarat suma de 34.694 de lei, obținută din funcția de la Agrii Romania SRL, București.

Este vicepreședinte PSD Alba.

Florin Alexandru Tomuța

Soția acestuia deține un teren agricol în localitatea Ohaba, județul Alba, achiziționat în anul 2012 cu o suprafață de 34.600 de metri pătrați.

Tot ea deține și un apartament din 2024 de 69 de metri pătrați și încă unul din 2008 cu o suprafață de 31 de metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, Florin Tomuța a declarat că are un BMW fabricat în anul 1987.

Venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat de către Florin Tomuța de la SC Dirom Intertrans SRL, SC Dirom Intertrans SRL, Alba Iulia a fost de 15.518 lei, iar de la SC Tomiflex Logistic SRL, Alba Iulia, a obținut suma de 2.976 de lei.

Soția acestuia a încasat în ultimul an fiscal încheiat suma de 76.296 de lei din funcția pe care o are la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Aceasta a mai beneficiat și de dividende de la SC Dirom Intertrans SRL, Alba Iulia în valoare de 10.000 de lei.

Este asociat SC Tomiflex Agretransport SRL, Dirom Intertrans SRL și Tomiflex Logistic SRL și membru al mai multor asociații: Truck Tuning Art, COTAR și Asociația Transportatorilor Apulum Alba Iulia.

De asemenea este secretar executiv al PSD Alba.

Mircea Trifu

Acesta a achiziționat două terenuri intravilane, în Alba Iulia, în anul 2023, unul cu o suprafață de 5.249 de metri pătrați și celălalt cu o suprafață de 3.177 metri pătrați.

De asemenea, împreună cu soția dețin și un teren extravilan, în localitatea Ighiu, județ Alba, din anul 2024 care are o suprafață de 5.700 de metri pătrați.

Soția acestuia deține alte cinci terenuri extravilane, toate în localitatea Ighiu. Unul are 9.600 de metri pătrați, unul are 1.500 de metri pătrați, unul are 5.500 de metri pătrați, unul 3.500 de metri pătrați și ultimul are o suprafață de 850 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, acesta deține două autoturisme, un Fiat din anul 2010 și un Suzuky din 1983.

În anul 2023, Marian Trifu a vândut două terenuri intravilane, unul cu 27.000 de euro și celălalt cu 27.136 de euro. De asemenea, a mai vândut încă două terenuri în 2024, unul cu 248.795 de lei și celălalt cu 298.086 de lei.

Acesta are două împrumuturi acordate în nume personal, unul cu o valoare de 1.394.037 de lei și celălalt cu o valoare de 70.500 de lei.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat de către Mircea Trifu a fost de 24.521 de lei pentru funcția de administrator la Romcarpatia New Team SRL, Alba Iulia și încă 13.475 pentru o altă funcție de administrator la Ana Real Estate SRL, Alba Iulia.

Soția acestuia a încasat 17.171 de lei ca și contabilă, alți 9.366 pentru export de achiziții și 37.026 ca și coordonator de activitate.

Potrivit declarației de interese, Trifu este asociat și administrator al Romcarpatia, New Team SRL și Ana Real Estate SRL. Este vicepreședinte AUR Alba Iulia.

Emil Antoniu Popescu

Emil Popescu deține împreună cu soția sa trei terenuri intravilane, în Alba Iulia. Unul achiziționat în anul 2008, cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați, unul din anul 2015 cu o suprafață de 320 de metri pătrați și unul achiziționat în 2020 de 720 de metri pătrați.

De asemenea, tot împreună cu soția, aceștia dețin un spațiu comercial din 2013 cu o suprafață de 40 de metri pătrați, o casă de locuit achiziționată în anul 2014 care are o suprafață de 110 metri pătrați, un apartament în Cluj-Napoca din 2015 de 52 de metri pătrați și încă două apartamente în Alba Iulia, unul achiziționat în anul 2017 cu o suprafață de 73 de metri pătrați și unul din 2020 care are o suprafață de 160 de metri pătrați.

De asemenea, soția acestuia mai are un apartament din 2002 cu o suprafață de 80 de metri pătrați și încă unul din 2022 care are o suprafață de 95 de metri pătrați. Acesta i-a fost lăsat moștenire.

Emil Popescu a declarat trei autoturisme, respectiv un Ford Mondeo din 2004, un Ford Fiesta din 2014 și un Volvo din 2018.

Acesta are un depozit bancar la Banca Transilvania, deschis în anul 2024, în care are 50.000 de lei.

De asemenea, acesta a mai declarat titluri de stat, certificate și obligați în valoare totală de 101.600 de lei.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat de către viceprimarul Emil Popescu este de 189.073 de lei.

Soția acestuia a avut un venit anual încasat de 72.259 de lei din servicii de avocatură, iar copiii beneficiază de alocații, fiecare având anual 3.060 de lei. De asemenea, soția sa a avut contracte cu 3 UAT-uri cărora le-a furnizat asistență juridică.

Din închirieri, atât Emil Popescu cât și soția lui au câștigat în 2024 câte 22.360 de lei fiecare.

Soția acestuia mai are ca sursă de venit o moștenire în valoare de 204.750 de lei pe an și în urma unui depozit, moștenire la Alpha Bank Alba Iulia aceasta a primit în 2024 suma de 107.470 de lei.

Popescu este membru al Baroului Alba.

