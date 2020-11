VINERI: Ședință extraordinară la Consiliul Local Alba Iulia. Alegerea viceprimarilor, pe ordinea de zi

În ultimele opt luni, 25% din populaţia judeţului Alba a fost testată pentru COVID-19, potrivit datelor prezentate de DSP Alba. Au fost prelucrate în total peste 112.000 de teste.

UPDATE RECTIFICARE: Potrivit datelor actualizate, până joi după-amiaza, de DSP Alba, au fost prelucrate 95.504 de teste unice în perioada amintită. Raportat la populația județului (379.495 locuitori, potrivit celei mai recente statistici), procentul de testare unică este de 25% (25,13%).

Știrea inițială

Dintre cele 112.430 testări raportate până joi, 35.000 sunt teste sunt unice, a confirmat DSP Alba pentru Agerpres.

Luând în considerare numărul total al locuitorilor judeţului Alba, respectiv aproape 380.000, au fost testaţi 9,21% dintre aceştia.

În ultimele două săptămâni, la nivelul județului Alba s-au înregistrat 2.140 infectări noi cu coronavirus.

De la mijlocul lunii martie, în Alba au fost confirmate cu COVID-19 un număr total de 7.218 persoane, adică 1,89% din populaţie.

Dintre acestea, 4.130 s-au vindecat, iar 192 au decedat, numărul cazurilor active fiind joi de 2.896.

La raportarea de joi au fost anunţate 173 noi cazuri, după prelucrarea a 942 de probe.

La nivelul județului Alba, incidența cazurilor noi de COVID-19 în ultimele 14 zile este de 5,64.

Cea mai mare incidență a cazurilor COVID este la Blaj – 9,82, care a depășit Alba Iulia – 9,51. Urmează Cugir cu 8,70, Sebeș – 7,81, Abrud – 6,22 și Teiuș – 5,88. Tot peste 3 are Ocna Mureș – 3,70, Aiud – 3,09 și Câmpeni – 3,07. Baia de Arieș are 2,86, iar Zlatna are 2,37.

