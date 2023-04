Noi informații în scandalul elevilor din Prahova, care au batjocorit o profesoară. Reacția acesteia și reproșurile aduse de IȘJ

Apar noi informații în scandalul profesoarei din Prahova, batjocorite de elevi la ora de limba engleză, legate de ce s-a întâmplat în acea zi în clasă.

Femeia spune că nu s-a întâmplat nimic grav, iar Inspectoratul Școlar Județean Prahova îi reproșează că este prea permisivă.

Profesoara a susținut în fața colegilor că nu consideră că s-a întâmplat ceva grav. Colegii săi au stat de vorbă cu ea când imaginile filmate au ajuns în posesia conducerii școlii, ulterior apărând și în spațiul public, relatează Adevarul.

„Noi am fost informați în dimineața zilei de joi, pe 6 aprilie, fiind ziua în care, de altfel, și conducerea școlii a aflat de existența acelui filmuleț.

A intrat doamna director în posesia filmulețului, ne-a informat pe noi, Inspectoratul Școlar, și a informat și Poliția. Se pare că filmulețul este de acum două săptămâni, aproximativ”, a precizat inspectorul școlar general al IȘJ Prahova, Ilona Rizea.

Tot atunci, la nivelul unității școlare s-a demarat o cercetare pentru a se afla cum s-au întâmplat lucrurile, stându-se de vorbă, în mod firesc, și cu profesoara implicată.

„Doamna profesoară a avut o discuție cu conducerea școlii și dumneaei a considerat că nu s-a întâmplat nimic grav”, a mai declarat șefa IȘJ Prahova.

IȘJ Prahova: Profesoara avea o mare problemă de autoritate la clasă

Profesoara, în schimb, are o problemă de autoritate la clasă de mai multă vreme. În urma evaluării activității sale desfășurate în anul școlar trecut a primit calificativul „Bine”, colegii reproșându-i tocmai că are un comportament mult prea permisiv cu elevii.

Mai mult, la clasele mici (Pregătitoare – a IV-a) la care predă în școala cu personalitate juridică (școaala de centru) de care ține și Școala Pietriceaua, învățătoarele de la clasă rămân în sala de clasă la ora profesoarei de Engleză.

Lucrurile la ora profesoarei în discuție, care are o vechime de 20 ani la catedră, este titulara școlii și are gradul didactic I (cea mai înaltă treaptă profesională pentru un profesor din învățământul preuniversitar) s-au înrăutățit în ultimii ani, a mai precizat șefa IȘJ Prahova.

„Ce a ținut de școală s-a făcut. Adică o evaluare a doamnei cu calificativ „Bine”, nu cu „Foarte Bine”, asistență la ore, în încercarea de a o determina să fie puțin mai autoritară.

Este evident, doamna este foarte permisivă cu elevii, din moment ce dumneaei a considerat că nu s-a întâmplat nimic grav”, a mai spus prof. Ilona Rizea.

Cei trei copii care au transformat-o pe profesoara lor în obiect sexual sunt elevi în clasa a VII-a, respectiv a VIII-a. Profesoara avea oră la clasele a V-a și a VIII-a (la școala din Pietriceaua se învață în regim de învățământ simultan, fiind număr mic de elevi).

În clasă a venit la acea oră și un elev de la clasa a VII-a, care apare în filmuleț.

Deși profesorul care avea oră la clasa lui i-a pus absență, neștiind unde se află, profesoarei de Engleză nu i s-a părut nimic în neregulă ca elevul respectiv să participe la ora ei.

Femeia nu a avut reacție de revoltă nici la gestul celui doi băieți care au simulat actul sexual apropiindu-se de ea și nici la replicile celui de-al treilea, care a filmat scenele și care i-a încurajat pe cei doi să continue.

Lucrurile greu de înțeles merg mult mai departe. Protagoniștii filmulețului nu ar fi ridicat probleme de disciplină în școală, nu erau cunoscuți drept „elevi-problemă”.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu directoarea școlii, am înțeles că nu sunt copii care să ridice probleme de disciplină”, a mai spus Rizea.

Profesoara de Engleză are menționată în fișa din dosarul medical mențiunea „aptă pentru a lucra în învățământ”, verdict emis sub parafă de un specialist peste care angajatorul nu poate trece. Evaluarea are loc anual.

Cele întâmplate, indiferent de context, nu pot fi considerate lucruri normale într-o unitate școlară, este de acord șefa IȘJ.

„Este foarte greu de privit, sunt gesturi anormale pentru copii de 13-14 ani, sunt nepotrivite, evident, față de un profesor. Pe de altă parte, mă îngrijorează lipsa de autoritatea a doamnei, pentru că eu consider că această atitudine a copiilor s-a dezvoltat în timp, nu e o reacție spontană a lor”, a mai spus Rizea.

Ce spun părinții elevilor agresori

Surprinși au fost și părinții celor trei elevi cărora li s-a scăzut nota la purtare la 4 și care riscă acum repetenția.

Regulamentul școlar prevede posibilitatea unei reevaluări a comportamentului lor și „îndreptarea” notei până la sfârșitul anului.

Printre măsurile adoptate de către Inspectoratul Școlar se regăsește, de asemenea, solicitarea sprijinului din partea Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale.

Specialiștii instituției urmează să-i consilieze pe elevi și pe profesorii din structura Pietriceaua. Ar mai fi făcut-o și în alte rânduri, a mai spus șefa IȘJ Prahova, atunci când conducerea școlii a cerut de asemenea sprijin.

Școala ar putea avea, de altfel, din anul școlar viitor, propriul consilier, dacă posturile de consilieri școlari care au fost repartizate în acest an pentru județul Prahova, 70 la număr, vor fi ocupate în urma scoaterii la concurs.

Inspectoratul Școlar a demarat un control la școala în care predă profesoara în discuție, controlul vizând, a precizat inspectorul școlar-general Ilona Rizea, întreaga activitate din școală, nu doar cea a profesoarei de Engleză.

Sursă: Adevărul

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News