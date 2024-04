Fosta clădire a primăriei din Ciugud, transformată într-un centru al seniorilor. Servicii sociale pentru peste 300 de vârstnici

Fosta clădire a primăriei din comuna Ciugud a fost modernizată și transformată într-un centru al seniorilor. Este o structură care oferă diferite servicii sociale și de recuperare seniorilor din comună.

Centrul oferă servicii sociale pentru peste 300 de vârstnici din cele șase sate ale comunei. Este un loc unde seniorii se pot întâlni, pot participa la diferite activități, pot primi consiliere și pot urma gratuit diferite proceduri de recuperare medicală.

Noua structură socială funcționează într-un parteneriat cu Asociația AS 2001 Alba Iulia. Furnizează servicii persoanelor cu vârsta peste 65 de ani din comunitate.

Centrul, ianugurat în 5 aprilie

Centrul Seniorilor Ciugud a fost inaugurat oficial, vineri, în cadrul unei acțiuni la care au participat aproape 100 de vârstnici din comună și invitați din instituțiile publice județene.

„Un loc unde vârstnicii din comunitate se pot întâlni, pot participa la diferite activități, pot primi consiliere și pot urma gratuit diferite proceduri de recuperare medicală.Aici este locul unde ne arătăm grija și respectul pentru bunicii noștri, cei care reprezintă cu adevărat pilonii pe care s-a ridicat comunitatea noastră. Proiectul se bazează și pe o colaborare excelentă, pe care am dezvoltat-o cu Asociația AS 2001, care furnizează prin personalul său specializat serviciile în cadrul centrului de zi”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

„În satele din România, singurătatea și problemele de mobilitate sunt principalele nevoi ale persoanelor vârstnice. Parteneriatul cu primăria Ciugud înseamnă dezvoltarea unor servicii, care să răspundă acestor nevoie ale seniorilor. Ne bucurăm că am găsit deschidere pentru această colaborare și e important faptul că administrația locală este atentă la aceste probleme ale comunității. Astfel, am dezvoltat servicii personalizate și profesionale pentru a asigura bunăstarea, dar și confortul fizic și mental al beneficiarilor noștri, persoane peste 65 de ani din toate satele Comunei Ciugud. Este nevoie de astfel de proiecte pentru a construi împreună o comunitate solidă și empatică”, a spus Adriana Todorean, directorul Asociației AS 2001 Alba Iulia.

Investiție de peste 3 milioane de lei

Centrul a fost realizat printr-un proiect finanțat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa prioritară „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”.

Investiția se ridică la peste 3 milioane de lei, din care 2,6 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă. Contribuția din bugetul local al Comunei Ciuguda fost de 446.000 de lei.

Pentru funcționarea centrului, Asociația AS 2001 Alba Iulia primește finanțarea necesară de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în completarea căreia vin cu o contribuție proprie ambii parteneri.

