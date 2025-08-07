Bătaie în fața unui magazin din Aiud: Un bărbat lovit cu pumnii și picioarele de un individ agresiv. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Aiud va fi cercetat de polițiștii din oraș, după ce a provocat un scandal în fața unui magazin din oraș. Fapta s-a petrecut în cursul zilei de miercuri, 6 august 2025.

Din datele oferite de polițiști, victimă a căzut un alt bărbat în vâstă de 53 de ani din Prahova. Cazul a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 7 august 2025.

Potrivit IPJ Alba, în urma unor discuții mai aprinse, prahoveanul ar fi fost amenințat cu acte de violență de către bărbatul în vârstă de 53 de ani, din Aiud, care, ulterior, l-ar fi agresat fizic.

Mai exact l-a lovit cu pumnii și picioarele, împrejurare în care persoanei vătămate i-ar fi căzut din mână telefonul, fiind astfel distrus.

În urma scandalului polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe și distrugere.

