Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor

Admitere liceu 2025, a doua etapă: În luna august, sunt înscrierile la liceu în a doua etapă. Pot participa elevii care nu au fost repartizați computerizat sau nu au participat în prima etapă.

În Alba, în prima etapă de admitere au fost admiși 1.485 candidați (92,4%), din 1.607 înscriși. Au rămas 122 de elevi nerepartizați la licee (7,6%). Au fost disponibile 1.492 locuri la liceu.

Au rămas neocupate 49 locuri la liceu, respectiv peste 300 pentru învățământul profesional și dual, în județ.

Admitere liceu 2025, a doua etapă în Alba – locuri libere liceu

Admitere liceu 2025, a doua etapă în Alba – locuri libere liceu profesional

A doua etapă de admitere 2025. Calendar și repartizare

5– 6 august 2025: Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

7 – 8 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

11 – 13 august 2025: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care:

au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen

au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini

au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua

nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

18 – 19 august 2025: Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere

Admitere liceu 2025, a doua etapă. Condiții

La a doua etapă de admitere în liceu pot participa:

candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat

candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat

Repartizarea candidaților în a doua etapă de admitere în învățământul liceal se realizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Repartizarea acestor candidați în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală a efectivului de elevi se face cu respectarea criteriului referitor la media de admitere.

Admitere liceu 2025, a doua etapă. Media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională. Este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Pentru învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2025-2026, media este:

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.

După a doua etapă de admitere se repartizează și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere. Aceștia sunt repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Aceștia candidați nu pot fi repartizați în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de elevi pentru clasele de învățământ liceal.

