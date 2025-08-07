Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august

Cine transmite la TV meciurile FCSB-Drita și CFR Cluj-Braga, din preliminariile Europa League și U Craiova- Spartak Trnava, din preliminariile Europa Conference League. În 7 august, FCSB întâlnește campioana Kosovo, iar CFR Cluj joacă cu echipa din Portugalia. Tot joi, Universitatea Craiova întâlnește formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Cine transmite la TV meciul CFR Cluj – Sporting Braga

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația portugheză Sporting Braga, joi, de la ora 19:30, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Partida contează pentru prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Meciul este transmis la TV live de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu spune că formația sa nu se poate compara în niciun fel cu adversara. Însă a subliniat că au mai fost ”minuni la Cluj”.

”Avem două șanse de a merge în grupele unei cupe europene anul acesta, iar asta este prima. Întâlnim cel mai dificil adversar. Dacă ne gândim doar la perioada de transferuri vedem că ei au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucători împrumut de la PSG și Celtic… deci 30 de milioane au dat numai pe transferuri.

E clar că nu ne putem compara în niciun fel cu Braga, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Și noi trebuie să facem o minune.

Va fi greu pentru că eu spun că doar în cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat, nu. Eu spun încă o dată, dacă aveam tot lotul la dispoziție era mai ușor. Pe deasupra s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer”, a spus Petrescu, potrivit Agerpres.

”Braga are antrenor care a stat patru ani la Manchester City cu Guardiola. Se vede mâna lui pentru că încearcă să joace același fotbal, adică să aibe posesia cât mai mult și are și jucători să facă asta. Dacă e să fie vreun avantaj pentru noi e că jucăm acasă și că în cupele europene am arătat bine până acum. Dar să fim realiști, favorită clară este Braga. Oricum, noi fără ajutorul fanilor nu avem nicio șansă”, a adăugat tehnicianul.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Drita

Roș-albaștrii întâlnesc campioana din Kosovo, FC Drita, joi, 7 august, de la ora 21.30, pe Arena Națională din București. Meciul vine după eliminarea FCSB din preliminariile Ligii Campionilor (scor 1-2 cu nord-macedoneenii de la Shkendija, pe Arena Națională, 1-3 la general).

Meciul din 7 august este în turul 3 preliminar din Europa League. Partida FCSB-Drita va fi transmisă live, de la ora 21.30, de Pro TV.

Dacă vor pierde „dubla” împotriva kosovarilor, elevii lui Charalambous și Pintilii vor pica în play-off-ul Conference League. Manșa a doua cu Drita va avea loc la Priștina, pe 14 august, de la ora 21.00, potrivit gsp.ro.

”Când nu câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Vom juca un meci foarte important pentru club și este important să reușim un rezultat bun. Vom întâlni Drita, un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi.

Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată. Vom avea un meci greu, i-am analizat pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul FCSB, potrivit Agerpres.

Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. Dar Valentin Crețu poate juca.

Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21.30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, formația slovacă Spartak Trnava. Partida se defășoară în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Meciul Universitatea Craiova – Spartak Trnava este transmis la TV live de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fundașul echipei Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a afirmat, miercuri, că este foarte important ca formația sa să nu încaseze niciun gol în partida de joi.

”Întâlnim o echipă foarte bună. Din informațiile mele, în anii precedenții au fost tot timpul prezenți în calificările europene. Dacă nu mă înșel, acum doi ani chiar au fost în grupele Conference League. Dar sper să ne facem jocul și să câștigăm.

S-a văzut la meciul cu Sarajevo că publicul a fost foarte important pentru noi. Fără ajutorul lor, nu cred că puteam să obținem această victorie importantă. De asta fac apel, îi așteptăm într-un număr cât mai mare. Avem nevoie de ei, este al 12-lea jucător pentru noi. Și sperăm că la finalul meciului să fim fericiți cu toții.

I-am am obișnuit pe suporteri cu foarte multe goluri, dar cel mai important pentru noi este să câștigăm. Și pentru mine, ca fundaș central, este important să nu iau gol.

În schimb, sunt convins că avem atacanți cu valoare pe care îi putem pune în practică să marcheze goluri. Dar eu și fundașii mei trebuie să fim unul alături de altul ca să nu luăm niciun gol”, a afirmat Vladimir Screciu într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

