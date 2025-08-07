Pensia de urmaș 2025: cine poate primi banii, în ce condiții și ce acte sunt necesare. Reguli pentru beneficiari

Pensia de urmaș 2025: Obținerea pensiei de urmaș poate fi o adevărată provocare birocratică. Copiii și soțul supraviețuitor pot beneficia de acest drept, cu condiția să respecte prevederile legale și să depună la timp documentele necesare.

În cazul decesului pensionarului sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, în funcție de următoarele condiții de acordare:

Pensia de urmaș 2025: beneficiari

Au dreptul la pensie de urmaș copiii:

până la vârsta de 16 ani;

până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;

pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile menționate anterior.

Pensia de urmaș 2025: soţul supravieţuitor

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaş la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe perioada în care este încadrat în gradul I sau II de invaliditate prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, dacă:

căsătoria a durat cel puțin un an și beneficiarul să nu obțină venituri mai mari decât salariul minim brut pe țară, indiferent dacă acestea provin din muncă, funcții publice, mandate sau activități în cooperative meșteșugărești.

De asemenea, în cazul în care decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei, dacă:

decesul partenerului a fost cauzat de un accident de muncă sau o boală profesională. Condițiile sunt ca beneficiarul să nu fi atins vârsta standard de pensionare și să nu obțină venituri lunare mai mari decât salariul minim brut, indiferent de sursa acestora: contract de muncă, funcții publice sau activități în cooperative.

Totodată, aceleași restricții se aplică și părinților care au în grijă copii până la 7 ani la data decesului susținătorului.

Pensia de urmaș 2025: Cererea și documentele necesare

Cererea de pensionare trebuie depusă la casa de pensii de care aparține beneficiarul, personal sau prin mandatar cu procură specială. Românii din străinătate le pot depune direct la instituțiile de asigurări sociale din țara în care locuiesc, fără a fi necesară deplasarea în România.

Potrivit CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), documentele necesare pentru obținerea pensiei de urmaș sunt (după caz):

cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7 la norme);

certificatul de deces al susţinătorului decedat, în original şi copie;

actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz, în original şi copie;

decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în cazul în care titularul pensiei de urmaș este invalid, în original;

adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original, sau, după caz, adeverinţă de studii tradusă şi legalizată, în situaţia în care urmează studiile în străinătate, în original;

actul doveditor al cauzei decesului, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în copie;

copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în cazul în care decesul a fost cauzat de un accident de muncă;

copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională – BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, şi copie a certificatului medical constatator al decesului, din care să rezulte că decesul a fost cauzat de boală profesională;

copie a documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, care să ateste aplicarea legislaţiei de securitate socială din România, în cazul în care accidentul de muncă s-a produs în alt stat membru al UE/SEE/Elveţia/Marea Britanie sau într-un alt stat cu care România aplică un instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale.

Pensia de urmaș 2025: documente pentru cazurile de persoane care nu erau pensionari

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

carnetul de muncă, în original şi copie;

carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP, în original şi copie;

carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original şi copie;

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original şi copie;

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

livretul militar, în original şi copie;

diploma de absolvire a învăţământului universitar însoţită de foaia matricolă sau de adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, în original şi copie;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale, în original;

adeverinţă privind venitul brut realizat, anexa nr. 6 la lege;

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

declaraţie pe propria răspundere pentru determinarea locului de şedere obişnuită (anexa nr. 5 la norme);

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pensia de urmaș 2025: Cuantumul

Pensia de urmaş se stabileşte din:

pensia de limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat;

pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiti:

50% – pentru un singur urmaş;

75% – pentru 2 urmaşi;

100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Totuși, în cazul orfanilor de ambii părinți, pensia de urmaș se calculează prin însumarea drepturilor după fiecare părinte.

Copiii și soțul supraviețuitor care au și o pensie proprie pot alege între aceasta și pensia de urmaș, optând pentru varianta mai avantajoasă. Plata începe din luna următoare solicitării.

Acordarea și plata pensiei:

din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;

de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;

de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte, ulterior decesului susţinătorului, condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare.

începând cu data înregistrării cererii, în situaţia în care cererea este înregistrată cu depăşirea termenului de 30 de zile

beneficiarii pot primi pensia la domiciliu prin Poșta Română sau în cont bancar/card.

Pensia de urmaș 2025: Recalcularea pensiei

Pensia de urmaș poate fi recalculată la solicitarea beneficiarului, în următoarele cazuri:

completarea veniturilor sau a stagiilor de cotizare nevalorificate inițial,

depunerea unor declarații rectificative care modifică datele inițiale,

schimbarea numărului de urmași îndreptățiți.

Astfel, noile drepturi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.

Pentru a beneficia de pensia de urmaș este important să respectați condițiile legale, să depuneți cererea la timp și să aveți toate documentele necesare.

