Șeful ANPC, Piedone a dat un nou ordin către toți comisarii din țară. Noua procedura de verificare a spitalelor. Situația din Alba

Cristian Popescu Piedone a dat un nou ordin comisarilor ANPC. Aceștia au primit ordin de la șeful ANPC să oprească controalele în unitățile medicale din țară, însă nu definitiv. Mai exact să facă cereri către DSP și să continue operațiunea în echipe mixte.

Mai exact să meargă alături de inspectorii DSP în unitățile medicale. În acest sens, Piedone a dat un mesaj vocal pe un grup al inspectorilor ANPC la nivel național.

La nivelul județului Alba, ANPC nu mai are ce controla deoarece a controlat trei unități medicale în primele zile ale acestei săptămâni. Mai exact, chiar dacă reprezentanții ANPC Alba fac o cerere către DSP pentru a forma echipe mixte, aceștia nu mai au ce verifica.

Mesajul lui Piedone către comisarii ANPC

”Către comisarii județelor, toate județele, vă rog respectos în clipa asta, încetați controlele către minister (n.r. Ministerul Sănătății, controale care au vizat bucătăriile spitalelor din România).

Rafila a semnat acel ordin, ok, dar toți astăzi, unul dintre voi, unul din comisari, se întoarce la sediu comisariatelor județene și face adrese către autoritatea locală să constituie în echipe mixte începând de mâine și mergeți în echipe mixte și scoate și faceți voi ce e mai bine și filmați, vă rog, toate aceste acțiuni comune.

Și dacă cei de la Direcția de Sănătate Publică nu constată sau trec pe lângă ceva, voi să fiți în spatele lor, să constatați în procesele verbale care se fac separat și nu comune, se menționază exact ceea ce constatați.

Echipe mixte cu DSP

Eu voi emite și eu un ordin în acest sens după constituirea echipelor mixte, dar toți faceți cereri, că începând de mâine, până vineri, se continua acțiunea mixtă cu cei de la Ministerul Sănătății.

Recepționat, toată lumea să se conformeze. Unul se duce și face și aceaste adrese sau le duce personal, dar luați numeri de registrare absolut tot de la autoritatea locală competentă care facem echipe mixte.

Începând de mâine (n.r. joi, 27 februarie) rezolvați-vă problemele în teritoriu, sunteți probabil în urmă, duceți-vă la birou și rezolvați din sesizări sau vă duceți pe sesizări concrete unde aveți efectuați controle în baza prerecuativelor pe care le aveți și, mă repet, sesizărilor primite. Iar de mâine, două zile, joi și vineri, echipe mixte.

Să vedem cum răspund dacă vin în echipe mixte și repet, repet, repet, constatați, constatați și băgați-vă frumos să aveți halate să fie în regulă tot. Băgați-vă pe cântările de față cu DSV-ul. Să vedem ce zice atunci DSV-ul.

El ne spune că carnea e ok sau nu e ok, nu e treaba noastră, că n-am întrebat niciodată dacă carnea din ciorbă e expirată sau am dus-o la laborator. Important, porțiile de față cu DSV-ul. Repet, plan și foto ale voastre personal, filmulețe ale voastre personal. Intrați în obiective din clipa asta”, a spus Piedone către comisarii ANPC.

Inspectorii ANPC au luat la control spitalele din Alba

Reamintim că inspectorii ANPC Alba, (Autoritatea Pentru Protecția Consumatorilor) au mers în control în mai multe multe spitale din Alba. Este vorba despre un control la nivel național pornit de șeful, ANPC, Cristian Popescu Piedone.

Mai exact, luni, 24, februarie, în prima parte a zilei, inspectorii ANPC Alba, au mers în control la spitalele din Aiud, Alba Iulia și Sebeș. Acțiunea de control a vizat bucătăriile spitalelor.

O bună parte dintre managerii de spitale atât din Alba, dar și din țară sunt revoltați de ceea ce se întâmplă. Mai mult de atât pe un grup de WhatsApp în care se află managerii de spitale din țară și ministrul Sănătății se duc discuții aprinse față de acțiunea de luni.

