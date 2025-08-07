DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță că a fost implementată opțiunea de transmitere online a indexului de consum. Utilizatorii pot transmite indexul contorului însoțit de o fotografie clară (cu indexul și seria vizibile), direct pe site-ul DEER: www.distributie-energie.ro.

”Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), în calitate de operator de distribuție, are obligația de a măsura energia electrică pentru locurile de consum din zona sa de licență, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici și cei asimilați acestora se face trimestrial.

Utilizatorii au obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuție în vederea citirii contorului.

În cazul în care, din diferite motive, nu s-a permis accesul la contor sau utilizatorul nu a fost găsit la locul de consum, iar reprezentanții operatorului de distribuție nu au putut efectua citirea contorului, în cele două vizite ale citirii planificate, acesta va primi, la interval de câteva zile, o notificare transmisă de către furnizorul său de energie electrică, prin care i se comunică faptul că citirea planificată nu a reușit.

La următoarea dată planificată de către Operatorul de Distribuție, în vederea citirii contorului, este necesară prezența consumatorului, pentru a permite accesul la contor (în cazul în care acesta este amplasat în interiorul proprietății consumatorului).

Pentru a facilita procesul, în cazurile în care citirea planificată nu a fost posibilă, după două vizite, utilizatorii pot transmite indexul contorului însoțit de o fotografie clară (cu indexul și seria vizibile), direct pe site-ul DEER: www.distributie-energie.ro”, anunță compania.

DEER: Cum se transmite indexul

Accesați: https://www.distributie-energie.ro

Selectați tab-ul dedicat transmiterii indexului.

Introduceți indexul și încărcați fotografia aferentă contorului.

DEER. Cum se folosește platforma online

Transmiterea indexului asigură facturarea corectă, pe baza consumului real, precizează DEER.

Platforma online poate fi utilizată de maximum două ori consecutiv și nu înlocuiește obligația de a permite accesul operatorului la contor.

La următoarea citire programată, este necesară prezența utilizatorului (dacă aparatul este montat în interiorul proprietății).

Utilizatorii cu sistem de telecitire activ nu trebuie să transmită indexul — datele sunt colectate automat.

Refuzul repetat al accesului pentru citirea contorului poate duce la deconectarea instalației de alimentare cu energie electrică.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News