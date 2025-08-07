Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august: Temperaturile cresc până la 36 de grade Celsius, duminică. Prognoza pe localități

Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni. Sâmbătă vor fi maxime de 34 de grade, iar duminică acestea urcă la 36 de grade, fiind anunțată caniculă.

La munte, maximele vor fi de 19 – 23 grade la Oașa, respectiv 24 – 28 grade la Arieșeni.

Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 8 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit

minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; însorit

minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; însorit Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare

minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor

minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor

minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare strălucitor

minime de 16 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare strălucitor Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 9 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; mult soare

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; mult soare Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; însorit

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; însorit Șugag: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mult soare

minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mult soare Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit

minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare

minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit

minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 10 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă

minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător

minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător Șugag: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Ocna Mureş: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 18 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori Arieşeni: minime de 20 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

minime de 20 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News