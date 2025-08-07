Connect with us

Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august: Temperaturile cresc până la 36 de grade Celsius, duminică. Prognoza pe localități

ce este heat dome

Publicat

acum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august: temperaturile cresc la finalul acestei săptămâni. Sâmbătă vor fi maxime de 34 de grade, iar duminică acestea urcă la 36 de grade, fiind anunțată caniculă. 

La munte, maximele vor fi de 19 – 23 grade la Oașa, respectiv 24 – 28 grade la Arieșeni.

Vremea de weekend în Alba, 8 – 10 august

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 8 august

  • Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; însorit
  • Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit
  • Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
  • Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; însorit
  • Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
  • Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
  • Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori
  • Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare
  • Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor
  • Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare strălucitor
  • Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare strălucitor
  • Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 9 august

  • Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; mult soare
  • Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; însorit
  • Șugag: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; mult soare
  • Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit
  • Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
  • Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
  • Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
  • Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; mult soare
  • Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare
  • Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; mult soare
  • Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit
  • Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 10 august

  • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; caniculă
  • Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător
  • Șugag: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare
  • Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
  • Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Ocna Mureş: minime de 18 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
  • Zlatna: minime de 18 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
  • Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
  • Arieşeni: minime de 20 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
  • Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare arzător

sursa: accuweather.com

