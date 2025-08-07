Concediu 2025: Locații preferate de români – Grecia, Bulgaria, Turcia sau Italia. Majoritatea aleg să meargă cu mașina. Sondaj

Concediu 2025: Trei din patru români au ales să își petreacă concediul pe litoralul din Grecia, Bulgaria, Turcia sau Italia. Peste 50% au ales ca mijloc de transport mașina personală, potrivit unui sondaj.

Cea mai populară destinație din străinătate aleasă de români este Grecia, respectiv 26% dintre respondenți, în timp ce peste 17% au ales Bulgaria, 15,4% vor merge în Turcia și 13% în Italia. Totodată, alte destinații precum Spania, Egipt și Franța au procente mai reduse, între 7% și 2,5%.

Românii aleg să meargă în concediu cu mașina personală

Când vine vorba de cum ajung acolo, 54,5% dintre respondenți au menționat că vor merge cu autoturismul personal, în timp ce trenul este ales de 22,42% iar autocarul și avionul de doar 12%, respetiv 11%.

Dacă românii preferă să se deplaseze cu mașina pentru a ajunge în destinația pentru concediu, este esențial să cunoască prețul combustibilului, pentru a putea calcula cheltuielile de drum. Astfel, conform cargopedia, prețurile sunt următoarele:

Prețuri carburanți Bulgaria:

motorină: 1,225 euro

benzină: 1,229 euro

Prețuri carburanți Serbia:

motorină: 1,671 euro

benzină: 1,526 euro

Prețuri carburanți Macedonia de Nord:

motorină: 1,055 euro,

benzină: peste 1,2 euro (conform Fuelo.eu)

Prețuri carburanți Grecia:

motorină: 1,559 euro

benzină: 1,748 euro

Prețuri carburanți Turcia:

motorină: 1,141 euro

benzină: 1,092 euro

Prețuri carburanți Italia:

motorină: 1,652 euro

benzină: 1,717 euro

De unde vin banii de vacanță

Peste 77% dintre respondenți au spus că fac economii pe parcursul anului, pentru a avea banii strânși din timp. Totuși, sunt cazuri în care persoanele se împrumută și de la prieteni pentru a pleca în concediu, însă numărul acestora este destul de redus (9%).

Mai puțin de 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului iar aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puțini, adică 2% spun că primesc prime de concediu de la angajator.

În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță, 42% dintre respondenți au de gând să scadă bugetul cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut.

Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30% față de anul trecut.

Plata cash sau cu cardul?

La întrebarea referitoare la cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație de plată cash și card, fie că sunt de debit sau de credit.

Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.

Sondajul a fost realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Acesta a fost derulat online, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de respondenți din țară. Dintre respondenți, 58% sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, iar 40% au studii superioare sau postuniversitare.

