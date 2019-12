Armata, serviciile secrete și poliția, scad în transparență. Două proiecte pentru care guvernul Orban își va angaja răspunderea

Două proiecte legislative pentr care guvernul Orban își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, luni, 23 decembrie, scad transaparența din jurul instituțiilor militare din România, exonerându-le de obligații pe care le au toate celelalte instituții ale statului.

Unul dintre ele este proiectul de lege care modifică OUG 114 și alte zeci de legi și ordonanțe și pentru care guvernul Orban își va angaja răspunderea în fața Parlamentului luni, 23 decembrie.

Proiectul prevede că ”instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională” nu li se aplică prevederile din Legea 153/2017 privind transparentizarea veniturilor angajaților, scriu jurnaliștii de la g4media.ro.

Mai precis, armata, poliția și armata nu vor fi obligate să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, lista tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele informații:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

În plus, proiectul prevede că serviciile, poliția și armata vor scăpa și de obligația de a raporta aceste date Ministerului Muncii.

Al doilea proiect care scade nivelul de transparență este inițiat de Ministerul Educației sub forma unei ordonanțe de urgență. Proiectul de OUG prevede, potrivit Edupedu.ro, că studenții Academiei SRI nu trebuie înregistrați în Registrul Matricol Unic și a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației joi, 19 decembrie.

Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentară a ședinței de guvern de vineri, 20 decembrie, dar premierul a admonestat-o pe ministra Monica Anisie pentru că nu i-ar fi prezentat în prealabil proiectul.

Proiectul prevede că toți studenții Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazu” (licență, master și postuniversitar), dar și studenții străini ai ANI, vor fi exceptați de la înregistrarea în Registrul Matricol Unic.

foto: arhiva Alba24

sursă: G4media.ro

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro