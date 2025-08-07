O femeie din Craiva a sunat de frică la 112: S-a speriat după ce a fost amenințată de către fiul său. Ce au făcut polițiștii

Teama că ar putea fi rănită chiar de către propriul său fiu a făcut-o pe o femeie să sune la 112. Totul s-a petrecut în locuința femeii din Craiva, miercuri, 6 august, în jurul 17.30.

Atunci femeia se afla în casă în momentul în care a fost amenințată cu acte de violențe chiar de către fiul ei. De frică că ar putea păți ceva, femeia în vârstă de 55 de ani a sunat la 112 și și-a reclamat fiul în vârstă de 36 de ani.

La fața locului s-au prezentat polițiștii din Galda de Jos, iar după ce au analizat situația, aceștia au decis să emită un ordin de protecție pe numele bărbatului.

În urma scandalului comis, bărbatul va fi cercetat pentru infracțiunea de amenințare.

