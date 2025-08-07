Telefon furat pe stradă, la Cugir, de la o femeie de 62 de ani. Cum a fost prins hoțul

O femeie din județul Botoșani a rămas fără telefon în timp ce se afla pe o stradă din Cugir. Un bărbat din oraș este cercetat de polițiști după ce asupra lui a fost găsit telefonul furat.

Potrivit IPJ Alba, miercuri seara (6 august), polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 32 de ani, prin 112, cu privire la faptul că mamei sale i-ar fi fost furat telefonul mobil.

Din verificări a reieșit că, în aceeași seară, femeii, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Cordăreni, județul Botoșani, i-ar fi fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din Cugir.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe un bărbat de 43 de ani, din Cugir, ca persoană bănuită de furtul telefonului mobil. Asupra acestuia a fost găsit bunul sustras, iar apoi telefonul mobil a fost restituit femeii.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News