Violența domestică la cote alarmante în Alba: Patru femei au fost bătute într-o singură zi de bărbații cu care își împart viața

Patru femei de vârste diferite, din județul Alba, au fost victime ale violenței domestice în utlimele 24 de ore. Fie că vorbim de femei tinere, sau vârstnice, toate au fost fie bătute, fie bătute și amenințate de către bărbații cu care își împart viața.

Cazurile s-au petrecut în ziua de 6 august 2025 și au fost comunicate de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 7 august 2025.

Cea mai tânără dintre femeile bătute de bărbați are 27 de ani, iar cea mai vârstnică este o femeie de 73 de ani.

Agresiunile s-au petrecut atât în mediul rural, dar și la oraș. Spre exemplu un caz a fost anunțat de mama victimei.

O femeie a sunat la 112 și a anunțat că fata ei a fost bătută de concubin

Femeia a sunat la 112 și a anunțat că fata ei în vârstă de 27 de ani, din localitatea Valea Lungă, în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, în vârstă de 38 de ani.

Bătută în urma unei discuții mai aprinse

Alt caz a avut loc la Gârbova. Acolo o femeie de 43 de ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi fost agresată fizic de către soțul ei, în vârstă de 45 de ani.

Soț agresiv după ce a băut prea mult

Un alt caz a avut loc în comuna Horea din munții Apuseni. A fost vorba despre o femeie în vârstă de 44 de ani, care în unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul ei, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Horea, provocându-i o stare de temere.

Vârstnică bătută de soțul agresiv

Un caz de violență domestică s-a petrecut și în Alba Iulia. În acest caz polițiștii au transmis că un bărbat în vârstă de 81 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 73 de ani.

În toate cazurile polițiștii au deschis dosare penale și au emis ordine de protecție.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News