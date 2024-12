A vrut să o pedepsească la fel cum a fost el chinuit în pușcărie. Tortura la care a fost supusă o femeie din Alba de iubitul său

Drama unei femei dintr-o familie disfuncțională, din cartierul Dăroaia, Roșia Montană, care trăiește într-un container social, este descrisă în termeni foarte duri, într-o motivare de instanță.

Însărcinată în 15 săptămâni, cu doi copii minori în întreținere, femeia a fost supusă la abuzuri și bătăi de iubitul său. Din câte se pare bărbatul era proaspăt eliberat din penitenciar, după ce a executat o condamnare pentru violență în familie.

Acesta a vrut ca femeia cu care împarte vagonul în care locuiește să sufere, la fel cum a suferit el în pușcărie. Mai pe scurt a amenințat-o că dacă nu întreține relații sexuale cu el o va curenta.

Faptele au avut loc relativ recent, în data de 5 septembrie 2024. Câteva luni mai târziu, în data de 19 decembrie 2024, bărbatul a fost trimis în judecată pentru amenințare, violență în familie și încălcarea unui ordin de protecție.

Amenințată cu moartea și curentarea

Momentul s-a în vagonul în care locuiește alături de cei doi copii ai săi, în jurul orei 17.40. Atunci bărbatul a intrat beat și i-a gonit pe cei doi minori. Apoi i-a spus femeii să întrețină relații sexuale anale.

Femeia l-a refuzat, iar bărbatul a început să o amenințe. Mai exact i-a spus că o va bate, că o să o omoare și că va băga curent în ea.

A început să o lovească cu palmele

Calvarul femeii este deschis în motivarea instanței.

Bărbatul ”i-a cerut sa se aşeze in şezut pe unul din paturile pe care le aveau in vagon, lucru pe care l-a făcut de frica, iar el s-a aşezat in fata ei pe celalalt pat si i-a prins ambele picioare intre ale lui tinând-o strâns iar când ii cerea sa intretină relaţii sexuale anale și ea refuza îi plesnea cate o palma când peste fata când peste piept spunându-i ca atâta o va chinui pana o baga in pământ deoarece lui nu-i este frică de politie”, au notat magistrații.

A dat muzica tare pentru a nu se auzi țipetele

Pentru a nu se auzi în afara vagonului țipetele femeii, bărbatul a dat muzica mai tare la boxe.

Apoi a luat firele de la ”reșoul electric pe care îl aveau in vagon și a ameninţat-o că dacă mai striga sau mai scoate o vorbă o sa pună curent pe ea”, se mai arată în documentul citat.

A vrut să o pedepească pentru ce a suferit în pușcărie

Violențele s-au intensificat și a început să o dea cu capul de pereții containerului. Apoi i-a spus că ”vrea să o chinuie cum l-au chinuit și pe el alţii în puşcărie”, au mai notat magistrații.

A scăpat după ce a intervenit fiul minor

La un moment dat femeia a fugit din container, dar a fost prinsă de bărbat și târâită de păr înapoi înspre locuința modulară. Însă fiul ei a intervenit și a oprit agresiunea. Bărbatul avea un ordin de protecție prin care nu avea voie să se apropie de femeie.

După ce fiul a intervenit aceasta a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a prezentat la fața locului.

Acum bărbatul va ajunge iar în fața magistraților. Acesta va fi judecat pentru violență în familie, amenințare, și încălcarea unui ordin de protecție.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News