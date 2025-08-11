Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan

Bolojan: Impozite mai mari pe proprietăți și reduceri de personal, posibile din 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, la Antena 3 CNN, că majorarea impozitelor pe proprietăți pentru persoanele fizice și reducerile de personal în administrația publică sunt măsuri posibile începând cu 1 ianuarie 2026.

Aceste decizii fac parte din al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și optimizarea cheltuielilor.

Majorări de impozite pentru proprietăți neactualizate

Bolojan a explicat că în unele localități, în special acolo unde impozitele nu au mai fost indexate de ani de zile, acestea ar putea crește semnificativ pentru persoanele fizice.

„Este posibil ca acolo unde nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o majorare, exclusiv pentru persoanele fizice. Datorită faptului că nu au fost calculate în funcție de valoarea de piață, este posibilă o creștere de la 1 ianuarie”, a spus premierul la Antena3

Pentru persoanele juridice, impozitele se calculează după alte formule, raportate la valoarea activelor.

Banii rezultați din aceste majorări vor rămâne în bugetele locale, însă Guvernul va reduce proporțional sumele de echilibrare pe care le alocă autorităților.

Măsuri cu impact asupra autorităților locale

Premierul a precizat că măsura ar aduce venituri suplimentare pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar cu alocări mai mici de la bugetul central.

Acest lucru se aplică în contextul în care România nu mai poate redirecționa către primării aceleași fonduri ca în trecut, din cauza volumului mare de investiții deja asumate și a cheltuielilor ridicate.

Reformă în administrația publică și concedieri

Bolojan a afirmat că în multe instituții publice personalul este supradimensionat, inclusiv la nivel local.

„Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personal supradimensionat și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”, a declarat premierul.

Reforma se concentrează pe două direcții principale:

Administrația publică locală – reducerea costurilor și creșterea eficienței;

Sănătatea – optimizarea managementului și îmbunătățirea serviciilor.

Premierul a subliniat că există exemple de primării și consilii județene care oferă servicii la fel de bune cu mai puțini angajați și costuri mai mici.

Venituri insuficiente și cheltuieli ridicate

Bolojan a avertizat că statul se confruntă cu venituri prea mici la buget, cheltuieli mari și investiții greu de finanțat în ritmul dorit.

„Efectele acestui pachet nu se vor vedea imediat, dar din 2026 vor răspunde problemelor majore: venituri prea puține, cheltuieli prea mari și investiții mari deja contractate, pe care nu le putem susține în ritmul dorit”, a concluzionat premierul.

