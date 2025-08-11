Connect with us

Administrație

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan

Publicat

acum 2 ore

Bolojan: Impozite mai mari pe proprietăți și reduceri de personal, posibile din 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, la Antena 3 CNN, că majorarea impozitelor pe proprietăți pentru persoanele fizice și reducerile de personal în administrația publică sunt măsuri posibile începând cu 1 ianuarie 2026.

Aceste decizii fac parte din al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și optimizarea cheltuielilor.

Majorări de impozite pentru proprietăți neactualizate

Bolojan a explicat că în unele localități, în special acolo unde impozitele nu au mai fost indexate de ani de zile, acestea ar putea crește semnificativ pentru persoanele fizice.

„Este posibil ca acolo unde nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o majorare, exclusiv pentru persoanele fizice. Datorită faptului că nu au fost calculate în funcție de valoarea de piață, este posibilă o creștere de la 1 ianuarie”, a spus premierul la Antena3

Pentru persoanele juridice, impozitele se calculează după alte formule, raportate la valoarea activelor.

Banii rezultați din aceste majorări vor rămâne în bugetele locale, însă Guvernul va reduce proporțional sumele de echilibrare pe care le alocă autorităților.

Măsuri cu impact asupra autorităților locale

Premierul a precizat că măsura ar aduce venituri suplimentare pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar cu alocări mai mici de la bugetul central.

Acest lucru se aplică în contextul în care România nu mai poate redirecționa către primării aceleași fonduri ca în trecut, din cauza volumului mare de investiții deja asumate și a cheltuielilor ridicate.

Reformă în administrația publică și concedieri

Bolojan a afirmat că în multe instituții publice personalul este supradimensionat, inclusiv la nivel local.

„Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personal supradimensionat și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”, a declarat premierul.
Reforma se concentrează pe două direcții principale:

  • Administrația publică locală – reducerea costurilor și creșterea eficienței;
  • Sănătatea – optimizarea managementului și îmbunătățirea serviciilor.

Premierul a subliniat că există exemple de primării și consilii județene care oferă servicii la fel de bune cu mai puțini angajați și costuri mai mici.

Venituri insuficiente și cheltuieli ridicate

Bolojan a avertizat că statul se confruntă cu venituri prea mici la buget, cheltuieli mari și investiții greu de finanțat în ritmul dorit.

„Efectele acestui pachet nu se vor vedea imediat, dar din 2026 vor răspunde problemelor majore: venituri prea puține, cheltuieli prea mari și investiții mari deja contractate, pe care nu le putem susține în ritmul dorit”, a concluzionat premierul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 37 de minute

Bărbat din Meteș, prins băut la volan. Polițiștii l-au dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei
Evenimentacum 52 de minute

COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de 37°C și nopți tropicale. Meteorologii anunță disconfort ridicat
Evenimentacum 59 de minute

Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șefă de promoție a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” 
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Administrațieacum 3 ore

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia, amânate din motive tehnice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anaf
Economieacum 2 ore

Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar – contabile. Analiză
Economieacum 3 ore

Datoriile firmelor vor fi la vedere. Guvernul va reduce lista informațiilor considerate secret fiscal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 3 ore

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Ilie Matei ”Omul șoselelor” la Alba Iulia: Ce spune despre împărțirea șoferilor de TIR între suveraniști și proeuropeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 5 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 3 ore

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025. Perioadă plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor
Evenimentacum 4 ore

Veta Biriș, marea doamnă a muzicii populare românești, împlinește 76 de ani. Viața și cariera cântăreței născute în Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 4 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 5 ore

11 august Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: Proba la Limba și literatura română. Câți candidați s-au înscris în județul Alba
Educațieacum 24 de ore

Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Mai mult din Educatie