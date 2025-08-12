Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bianca Bulgaru, a câștigat turneul ITF (W35) de la Kursumlijska Banja (Serbia), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord), cu 5-7, 6-1, 6-0.

Bulgaru (26 ani, 249 WTA), principala favorită, s-a impus după două ore și 14 minute de joc.

Miriam pierduse primele sale trei confruntări cu Gjorcheska (31 ani, 353 WTA), scrie Agerpres.

Miriam Bulgaru a trecut în primul tur de sârboica Natalija Senic cu 7-6 (7/2), 6-1, în optimi a dispus de grecoaica Martha Matoula, cu 7-5, 6-3, în sferturi a câștigat în fața sârboaicei Mia Ristic, cu 6-3, 6-3, iar în semifinale s-a impus în fața bulgăroaicei Denislava Glușkova, cu 6-4, 6-0.

Acesta este al șaselea titlu ITF din palmaresul jucătoarei, cea mai bună performanță a sa fiind titlul WTA 125 de la București, din 2024.

