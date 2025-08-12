Connect with us

Economie

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi lansat pe 1 septembrie. Precizările ministrului Diana Buzoianu

Publicat

acum O oră

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi lansat pe 1 septembrie 2025. Anunțul vine de la ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a adăugat că finanțarea programului ar trebui regândită, astfel încât să nu mai depindă exclusiv de fondurile de la bugetul statului.

Ministrul a spus luni seară la Digi24 că partidele membre ale coaliţiei de guvernare au decis continuarea programului Rabla pentru autovehicule prin acordarea de vouchere către persoane fizice.

Bugetul discutat până la acest moment pentru acest program este de 200 de milioane de lei. Buzoianu spune că autorităţile române discută posibilitatea finanţării unui program similar din fonduri europene.

”Până la adoptarea pachetului 2 de măsuri ar trebui să avem inclusiv deciziile pe toate programele AFM.

Avem nevoie de aceste decizii formal luate, inclusiv pentru a avea un temei cât se poate de clar, pentru a putea să fim inclusiv transparenţi faţă de oameni, predictibili pentru industria care are nevoie de aceste decizii.

Pe partea de persoane fizice, ştim sigur că decizia de coaliţie este că se va lansa acest program (programul Rabla pentru autovehicule – n.r.).

Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de faţă este de 200 de milioane de lei. Pentru celelalte programe vom avea, eu sper chiar înainte de pachetul 2 de măsuri, o decizie finală pe toate programele.

Avem, practic, în momentul de faţă, programe pe care le vom continua din Rabla. Avem Fondul Social pentru Climă, unde se pot gândi programe inclusiv Rabla şi atunci să mutăm pe fonduri europene acest program, care să aibă şi continuitate pe mai mulţi ani de zile, pentru că Fondul Social pentru Climă este gândit pe patru ani de zile.

Deci, avem discuţii destul de ample de cum să putem să sprijinim acest program să fie lansat multianual şi să aibă şi nişte fonduri care să nu mai depindă neapărat inclusiv de puterea economică sau de bugetul naţional”, a adăugat Diana Buzoianu, citată de Antena3.

Diana Buzoianu a mai anunțat că România a îndeplinit jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă privind casarea a un sfert de milion de autovehicule vechi.

”Noi avem astăzi o ţintă, un jalon PNRR, care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate. Deci, jalonul acesta trebuia să fie îndeplinit. A fost condiţie în PNRR”, a afirmat ministrul Mediului, luni seară, la Digi 24.

Suspendarea programului Rabla 2025 se resimte deja puternic în piața auto, potrivit Green Report. Conform unui raport al Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care citează datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în aprilie 2025 au fost înmatriculate doar 9.996 de autoturisme noi – o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut.

Fără sprijinul financiar oferit de Rabla, mulți români nu și-au mai permis achiziția unei mașini noi, ceea ce a contribuit la această scădere accentuată.

