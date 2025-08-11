Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției. Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește luni în ședință pentru a stabili poziția clară a formațiunii privind continuarea colaborării guvernamentale.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută convocarea conducerii pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției de guvernare, ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor funerare oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Mai exact, social democrații sunt deranjați de faptul că USR nu a fost de acord în ședință de guvern să fie declarată o zi de doliu național din respect, au spus reprezentanții partidului, pentru victimele revoluției și ale mineriadelor.

Sorin Grindeanu a numit această atitudine o formă de instigare la ură publică, manifestată chiar și în ședințele executivului, și a anunțat că PSD nu va mai participa la reuniunile coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică.

Social democrații au criticat atitudinea USR și vor să evalueze impactul acesteia asupra funcționării coaliției și să stabilască o poziție clară față de continuarea colaborării guvernamentale în condiții de respect reciproc și corectitudine politică, preciza Sorin Grindeanu.

Anterior, din aceleași motive, PSD a refuzat și participarea la ședința coaliției de guvernare în care trebuia să se definitiveze al doilea pachet de măsuri fiscale, potrivit RADOR.

