Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele

Comunicat al deputatului de Alba, Adrian Bara (PSD): David Popovici este un model pentru tânăra generație, nu doar pentru că a devenit primul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medaliile de aur la campionatele mondiale, atât la proba de 100 de metri liber, cât și la cea de 200 de metri liber, ci și pentru maturitatea, decența și bunul simț de care dă dovadă, în ciuda vârstei fragede și a performanțelor obținute.

Acesta a început înotul la vârsta de 4 ani la bazinul din incinta Complexului Național Sportiv „Lia Manoliu” din București, la recomandarea unui medic ortoped și a ajuns campion european, mondial și olimpic la natație, demonstrând că performanța de top poate fi atinsă nu doar prin talent, ci și prin muncă susținută, disciplină și seriozitate.

Schimbarea denumirii bazinului de înot „Lia Manoliu” în „David Popovici” ar reprezenta un gest simbolic important, menit să aducă recunoașterea meritată celei mai mari performanțe din natația românească contemporană. David Popovici nu este doar un campion european, mondial și olimpic, ci și un simbol viu al excelenței, a muncii constante și modestiei, valori de care România are mare nevoie și pe care tinerii ar trebui să le îmbrățișeze.

Am lucrat la un proiect de lege pentru redenumirea „Bazinului Lia Manoliu”, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, în „Bazinul David Popovici”. Omagierea atletei Lia Manoliu rămâne celebrată în continuare prin păstrarea denumirii întregului complex sportiv, astfel încât istoria sportului românesc să își păstreze echilibrul și respectul față de toate generațiile de performeri. Însă, în contextul actual, David Popovici este imaginea unei noi epoci în sport, una a profesionalismului, a integrității și a excelenței și ar merita pe deplin ca această imagine să fie marcată și în spațiul public, ca o recunoaștere deplină a valorii.

De asemenea, inițiativa legislativă prevede și efectuarea unor lucrări de modernizare și reabilitare a bazinului, în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării antrenamentelor și competițiilor sportive la nivelul standardelor stabilite de Federația Internațională de Natație (FINA).

Tânăra generație din România trebuie să îmbrățișeze valori care să contribuie la dezvoltarea ei personală și la bunul mers la societății. Respectul, integritatea, responsabilitatea, empatia, educația continuă, solidaritatea, munca, disciplina și seriozitatea asigură drumul spre succes, indiferent de visul pe care îl are fiecare.

La fel de important este ca tinerii să aibă modele de viață autentice, oameni care au obținut progres și performanțe prin muncă, perseverență și educație. În România, avem multe modele adevărate, demne de urmat, de la sportivi de excepție, profesori, medici, oameni de cultură, antreprenori și multe alte categorii profesionale, care au reușit și au demonstrat că rezultatele și performanțele depind de fiecare dintre noi. David Popovici este un exemplu excepțional de tânăr care poate inspira generația actuală prin seriozitate, modestie și determinare.

Adrian Bara,

Deputat PSD de Alba

