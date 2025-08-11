Connect with us

Noi destinații europene cu Wizz Air. Aeroportul Internațional Sibiu introduce etapizat 8 rute noi, începând din august

acum 26 de secunde

Noi destinații europene cu Wizz Air: Aeroportul din Sibiu își extinde rețeaua de zboruri. Wizz Air introduce treptat 8 rute directe către orașe  europene majore.

Aeroportul Internațional Sibiu anunță o extindere a ofertei de zboruri, prin introducerea a 8 destinații noi directe operate de Wizz Air, alături de multiple rute turistice și conexiuni globale prin hub-uri majore europene.

Noi destinații europene cu Wizz Air

În august 2025, Wizz Air lansează 6 rute directe de pe Aeroportul din Sibiu către Hamburg (Germania), Roma (Italia), Madrid (Spania), Basel (Elveția), Frankfurt (Germania) și Viena (Austria).

Programul de extindere continuă în octombrie 2025 cu inaugurarea rutei către Birmingham (Marea Britanie), iar în ianuarie 2026 pasagerii vor putea zbura direct către Milano (Italia).

Destinații existente consolidate

Aeroportul din Sibiu menține și consolidează rutele existente operate de Wizz Air către:

  • Dortmund (Germania)
  • Karlsruhe Baden-Baden (Germania)
  • Londra Luton (Marea Britanie)
  • Memmingen (Germania)
  • Nürnberg (Germania)

Pentru iubitorii de vacanțe în destinații de coastă și exotice, aeroportul oferă zboruri charter către:

Destinații mediteraneene și atlantice:

  • Larnaca (Cipru)
  • Palma de Mallorca (Spania)
  • Marsa Alam (Egipt)

Alte destinații turistice populare:

  • Antalya (Turcia)
  • Hurghada (Egipt)
  • Creta Heraklion (Grecia)
  • Rhodos (Grecia)
  • Monastir (Tunisia)

Conexiuni globale prin hub-uri majore

Aeroportul Sibiu oferă pasagerilor acces la întreaga lume prin conexiuni zilnice cu două dintre cele mai importante hub-uri europene:

  • Lufthansa via München – oferind acces la rețeaua globală a Star Alliance
  • Austrian Airlines via Viena

Managementul aeroportului estimează că noile rute vor contribui la creșterea semnificativă a traficului de pasageri în următorii ani, consolidând poziția Aeroportului Internațional Sibiu ca hub regional important în centrul României.

