Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv

Guvernul a aprobat măsuri propuse de Ministerul Sănătății pentru sprijinirea pacienților și a personalului medical, inclusiv extinderea vaccinării gratuite anti-HPV până la 26 de ani.

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, una dintre cele mai semnificative măsuri este realizarea cadrului normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste între 11 și 26 de ani.

Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), facilitând accesul rapid și eficient la acest tratament esențial.

„Mulțumesc colegilor din Comisia de Sănătate din Camera Deputaților pentru modificarea legislativă care a permis extinderea și creșterea accesului la vaccinare anti-HPV”, a transmis ministrul Alexadru Rogobete.

În paralel, s-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar:

Normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare

Metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale

Atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar

Metodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical. Prin aceste modificări, Ministerul Sănătății și Guvernul României fac pași importanți spre un sistem sanitar mai sigur, mai accesibil și mai eficient pentru toți cetățenii”, au mai transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

