Educație

Școala Gimnazială din comuna Cergău, dotată cu echipamente digitale și IT de ultimă generație. Licitație, lansată în SEAP

Publicat

acum O oră

Școala Gimnazială din comuna Cergău urmează să fie dotată cu echipamente digitale și IT de ultimă generație, printr-o investiție de peste 305.000 de lei, finanțată prin PNRR. 

Primăria Cergău a lansat pe 8 august, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția de echipamente digitale pentru laboratorul de informatică, laboratorul multidisciplinar și sălile de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Cergău Mare.

Valoarea totală estimată a contractului este de 305.960 lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Potrivit documentației, unitățile de învățământ din cadrul Școlii Gimnaziale Cergău Mare sunt dotate în acest moment cu echipamente și mobilier minimal. Echipamentele IT sunt vechi, depășite tehnologic și nu mai sunt în stare de utilizare, motiv pentru care procesul educațional nu este unul adaptat situației actuale, nu oferă un cadru optim de desfășurare a activităților educaționale și se confruntă și cu un nivel redus de adaptare la societatea digitală.

Dotarea unui laborator de informatică, a sălilor de clasă și a unui laborator de științe (multidisciplinar) din cadrul Școlii Gimnaziale Cergău Mare, este rezultatul analizei de nevoi realizată de către conducerea instituției, alături de cadrele didactice și nevoia elevilor de a utiliza mijloace moderne de învățare, specifice materiilor predate.

În cadrul prezentului proiect se propun spre achiziționare următoarele tipuri de echipamente:

  • tablă interactivă – 11 buc;
  • suport fix table interactive – 9 buc;
  • suport mobil table interactive – 2 buc;
  • sisteme all-in-one – 18 buc;
  • laptop -11 buc;
  • sistem sunet – 11 buc;
  • imprimantă multifuncțională – 10 buc;
  • cameră videoconferință – 11 buc;
  • router wifi – 1 buc ;
  • unitate de stocare externa – 11 buc;
  • cameră de documente – 1 buc;
  • scanner documente portabil – 10 buc;
  • soft Mozaik TEACHER – 9 buc;
  • imprimantă 3D – 1 buc.
