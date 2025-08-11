Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP

Echipamente pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Spitalul Municipal din Sebeș face un pas important pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale, prin înființarea unui compartiment de microbiologie și dotarea acestuia cu echipamente de ultimă generație.

Se urmărește astfel furnizarea de servicii complete de diagnostic al infecțiilor și controlul permanent al potențialului nosocomial din spital.

Spitalul Municipal Sebeș a lansat pe 11 august, în SEAP, o licitație pentru achiziția de echipamente în cadrul proiectului „Înființare și dotare compartiment de microbiologie în cadrul Spitalului Municipal Sebeș”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 2.650.755 de lei, fără TVA.

Echipamente pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș

La nivelul Spitalului din Sebeț se fac analize de microbiologie în cadrul Laboratorului de analize medicale și nu există structură și dotare corespunzătoare pentru partea de microbiologie ca activitatea să fie eficientă în contextul în care analizele de microbiologie sunt instrumente eficiente de evaluare a stării de sănătate a pacienților și de supraveghere, prevenire și limitare infecțiilor asociate asistentei medicale din cadrul spitalului.

În prezent, pe parte de microbiologie, spitalul nu dispune de o linie automată de identificare a microorganismelor patogene din probe, dotările existente fiind insuficiente în raport cu analizele / volumul probelor realizate în prezent. De asemenea, în ultimii ani, se observat o creștere a ratei infecțiilor nosocomiale, MDR, dar și a infecțiilor cu Clostridium difficile.

Aparitia acestor infecții are un impact negativ asupra pacienților și angajaților din spital. Pacientul cu infecții nosocomiale, MDR sau C. difficile va avea o durată de spitalizare prelungită și va avea nevoie de tratament antibiotic pe o perioadă lungă de timp. În unele situații, apariția infecțiilor de acest tip poate duce la invaliditate sau chiar decesul pacientului.

De asemenea, pentru tratarea acestei categorii de pacienți trebuie alocate spații de izolare, dar și personal dedicat pentru a putea limita transmiterea infecțiilor la alți pacienți. Totodată, apariția acestei categorii de infecții generează costuri semnificative pentru tratament și îngrijire, fiind necesare antibiotice de rezervă, echipamente de protecție suplimentară pentru personal, biocide cu spectru de acțiune pe patogenul identificat etc.

Potrivit documentației, proiectul vizează înființarea și dotarea unui compartiment de microbiologie în cadrul Spitalului din Sebeș, cu aparatură de specialitate performantă, în vederea furnizării de servicii complete de diagnostic al infecțiilor și pentru controlul permanent al potențialului nosocomial din spital.

Lista echipamentelor

Investitia constă în achizitionarea de:

Analizor pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDITOF – 1 buc;

Echipament automat de determinare a sensibilității la antibiotice prin concentrația minimă inhibitorie (CMI) în hemocultură — 1 buc;

Sistem de gestionare a datelor pentru microbiologie — 1 buc;

Sistem automat de analiza urinii — 1 buc;

Microscop — 2 buc;

Centrifugă — 2 buc;

Frigider de laborator — 2 buc;

Termostat — 1 buc;

Pipete — 15 buc.

Prin înființarea și dotarea compartimentului de microbiologie cu tehnologii de ultimă generație se vor efectua o gamă largă de analize și în continuă creștere. Compartimentul de microbiologie va presta servicii de calitate în domeniul explorărilor paraclinice, oferind secțiilor clinice și pacientilor siguranță și încredere prin acuratețea rezultatelor și rapiditatea eliberării acestora.

Compartimentul de microbiologie va contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale prestate de spital, ținând cont de faptul că analizele acestui laborator sunt instrumente eficiente de evaluare a stării de sănătate a pacienților și sunt instrumente de supraveghere, prevenire și limitare infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul spitalului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Raul Ioan Citește toate articolele Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News