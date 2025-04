Bărbat din Săsciori prins în trafic beat pe un moped și cu permisul de conducere anulat. A fost reținut pentru 24 de ore

Un bărbat de 38 de ani din localitatea Săsciori a fost reținut de poliție pentru 24 de ore marți, 22 aprilie 2025. Acesta avea permisul de conducere anulat și se afla sub influența alcoolului. Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 23 martie 2025.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 38 de ani, din localitatea Săsciori.

În cursul zilei de 22 aprilie 2025, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, un moped condus de un bărbat de 38 de ani, din localitatea Săsciori.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că bărbatul are permisul de conducere anulat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News