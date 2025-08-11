Connect with us

Educație

Sindicaliștii anunță, după discuțiile cu Bolojan, că vor boicota începerea anului școlar: „Pe 8 septembrie școala nu va începe”

Publicat

acum 1 minut

Sindicaliștii din Educație au avut o întâlnire luni cu premierul Ilie Bolojan, pentru a discuta despre aspectele privind reducerea deficitului bugetar. În urma discuțiilor, sindicaliștii au anunțat că vor boicota începutul anului școlar. Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile adoptate, între care mărirea normei didactice, însă Guvernul subliniază că creșterea numărului de ore plasează România în media europeană.

După discuții cu premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii din Educație au anunțat că anul școlar nu va începe la data de 8 septembrie. Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor a declarat că profesorii vor boicota începutul anului școlar și vor ieși în stradă pentru a protesta față de măsurile luate de Guvern.

„Vor continua protestele în fața Ministerului Educației. Se vor extinde și în fața Guvernului României, iar pe 8 septembrie școala nu va începe, vom boicota începerea anului școlar. Sau mai bine spus începerea anului școlar va avea loc aici în prezența a zeci de mii de colegi din țară”, a spus Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

„Am demontat fiecare măsură luată în parte. Mărirea normei didactice cu două patru ore, mărirea numărului de elevi la clase, reducerea tarifului la plata cu ora și am demonstrat că toate aceste măsuri vor avea efecte negative atât asupra colegilor cât și asupra elevilor. Având în vedere faptul că nu avem nimic concret, nu putem să spunem altceva decât că protestele vor continua și vor lua amploare după ce începe școala”, a explicat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Simion Hăncescu a menționat că i-a cerut premierului Ilie Bolojan să mai facă o analiză „cu mai mare atenție” a impactului pe care le au măsurile adoptate.

Anul școlar 2025-2026 este programat să înceapă în data de 1 septembrie, iar orele de curs în 8 septembrie. Cu toate acestea, se va stabili calendarul protestelor și se va discuta și dacă orele de curs vor începe tot în data de 8.

Măsurile care îi nemulțumesc pe profesori

Printre măsurile de austeritate contestate de sindicaliști se numără:

  • creșterea normei de predare, în medie, cu două ore, din toamnă
  • creșterea numărului de elevi la clasă
  • comasarea școlilor mici
  • reducerea tarifului pentru plata cu ora cu 50%
  • indemnizația de hrană va fi acordată doar angajaților cu salarii de până la 6.000 de lei net și rămâne plafonată la 347 lei pe lună

Inițial, sindicatele anunțaseră acțiuni zilnice de pichetare până pe 6 august, însă protestele au continuat și în zilele de 7, 8 și 11 august. Pe 8 septembrie, în prima zi a noului an școlar, este programat un miting național în București, la care sindicaliștii estimează participarea a peste 30.000 de membri.

Ce spune Guvernul

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater”.

În cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare și efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educației, respectiv: creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație.

De asemenea, prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere.

„Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan și cu ministrul Daniel David au mai participat, din partea Guvernului, secretarii de stat din Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion și Gigel Paraschiv.

Ultimele articole pe alba24
