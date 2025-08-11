Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025. Perioadă plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025: Această perioadă se anunță a fi una plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor.

Influențele astrale favorizează comunicarea deschisă, creativitatea și îmbunătățirea relațiilor interpersonale.

Este o perioadă excelentă pentru a lua decizii importante legate de carieră și pentru a explora noi oportunități.

Luna se află în aspecte favorabile, aducând claritate mentală și intuiție sporită. Însă atenție la zilele de miercuri și joi, când tensiunile pot apărea în domeniul financiar și al responsabilităților.

BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Energia ta naturală atinge cote maxime în această săptămână! Luni și marți sunt zilele tale norocoase, când inițiativele profesionale vor avea succes.

Relatiile sentimentale se îmbunătățesc considerabil după miercuri.

Evită deciziile impulsive în domeniul financiar către sfârșitul săptămânii. Culoarea norocoasă: roșu. Numărul zilei: 7.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stabilitatea pe care o căuți se conturează treptat. Săptămâna începe cu vești bune din punct de vedere profesional.

Joi și vineri sunt ideale pentru investiții și planificări pe termen lung.

Relațiile de familie necesită atenție suplimentară în weekend. Sănătatea este bună, dar nu neglija odihna.

Culoarea norocoasă: verde. Numărul zilei: 3.

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august: GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este punctul tău forte în această perioadă. Marți și miercuri aduc oportunități neașteptate prin contactele sociale. O călătorie scurtă ar putea schimba perspectiva asupra unei situații importante. Atenție la malențelese în love life în prima parte a săptămânii. Culoarea norocoasă: galben. Numărul zilei: 5.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Intuiția ta va fi ghidul perfect pentru deciziile importante. Familia și căminul sunt în centrul atenției tale această săptămână.

Miercuri aduce clarificări în relațiile apropiate.

Evită conflictele cu colegii joi și vineri. Weekend-ul promite relaxare și împliniri pe plan personal.

Culoarea norocoasă: albastru argintiu. Numărul zilei: 2.

LEU (23 iulie – 22 august)

Luna ta de naștere îți aduce cadouri speciale! Charisma ta naturală atrage atenția persoanelor influente.

Marți și sămbătă sunt zilele tale de glorie în carieră. O surpriză plăcută te așteaptă în domeniul sentimental. Sănătatea necesită puțină atenție – evită excesele.

Culoarea norocoasă: auriu. Numărul zilei: 1.

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august: FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Organizarea și atenția la detalii îți vor aduce succesul muncii tale. Prima jumătate a săptămânii este ideală pentru proiecte importante.

Relațiile cu prietenii se îmbunătățesc după joi. O oportunitate financiară se profilează în weekend. Ai grijă să nu fii prea critică cu cei din jur. Culoarea norocoasă: maro. Numărul zilei: 6.

BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie)

Echilibrul și armonia sunt temele săptămânii tale. Parteneriatele, atât de afaceri cât și personale, cunosc o perioadă de înflorire.

Miercuri și joi sunt perfecte pentru negocieri importante.

Evită deciziile radicale în prima parte a săptămânii. Creativitatea este la cote înalte.

Culoarea norocoasă: roz. Numărul zilei: 8.

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Transformările profunde pe care le-ai inițiat încep să dea roade. Săptămâna începe cu revelații importante despre tine însuți.

Relațiile intime se adâncesc după miercuri. O situație din trecut se rezolvă în mod neașteptat.

Atenție la tendința de gelozie în weekend. Culoarea norocoasă: mov închis. Numărul zilei: 9.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Aventura și expansiunea îți surâd în această perioadă. Călătoriile sau planurile de studiu capătă contur.

Marți aduce oportunități prin străini sau persoane din alte culturi. Relațiile la distanță se îmbunătățesc considerabil.

Evită promisiunile exagerate către sfârșitul săptămânii. Culoarea norocoasă: turcoaz. Numărul zilei: 4.

CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ambiția și perseverența ta sunt răsplătite în această săptămână. Realizări importante în carieră se conturează după miercuri.

O autoritate îți recunoaște meritele. Relațiile cu părinții sau persoanele mai în vârstă se îmbunătățesc. Atenție la tendința de a munci prea mult.

Culoarea norocoasă: gri închis. Numărul zilei: 10.

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august: VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Originalitatea și viziunea ta de viitor sunt apreciate. Prietenii joacă un rol important în succesul tău această săptămână.

Joi și vineri sunt ideale pentru lansarea unor proiecte inovatoare.

O idee neconvențională se poate dovedi foarte profitabilă. Relațiile de grup prosperă.

Culoarea norocoasă: electric blue. Numărul zilei: 11.

PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Sensibilitatea și empatia ta deschid uși neașteptate. Săptămâna este favorabilă pentru activitățile artistice și spirituale.

Intuiția te ghidează spre soluții creative pentru problemele vechi. Relațiile karmice capătă noi dimensiuni după miercuri.

Evită pesimismul excesiv în prima parte a săptămânii.

Culoarea norocoasă: lavanda. Numărul zilei: 12.

Nu uitați: Horoscopul are rol de divertisment.

