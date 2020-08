Comunicat Bogdan Lazăr (ALDE): „Campania electorală ca manifest al sincerității! Un concept inexistent”

„Noul an școlar trebuie să înceapă în condiții de maximă siguranță, iar autoritățile naționale, județene și locale trebuie să acorde cea mai mare atenție și să se implice în pregătirea școlilor pentru a-și primi elevii. Din păcate, atât la nivel guvernamental cât și la nivel județean, politica este mult mai importantă în această perioadă decât siguranța copiilor noștri. Într-o inconștiență fără margini, conducerea PNL a Inspectoratului Școlar Alba a schimbat sau urmează să schimbe zeci de directori de școli, chiar dacă ar fi trebuit să se asigure o stabilitate în contextul în care luptăm cu o pandemie. Nu știm și nu ne interesează contrele politice ale actualei și fostei conduceri a ISJ Alba, dar modul în care acționează în pregătirea noului an școlar este total lipsit de profesionalism și responsabilitate. Nu mai vorbim de lipsa de viziune și coerență a Ministerului Educației, care face experimente pe copiii noștri și bâjbâie între planuri și recomandări pentru începerea școlii.

În aceste condiții propunem de urgență Consiliului Județean Alba și domnului președinte Ion Dumitrel, singurul om din echipa liberală care credem că poate manifesta echilibru, coerență și responsabilitate, să declanșeze în regim de urgență o procedură la nivelul județului pentru achiziția a minim 10.000 de tablete și minim 1 milion de măști de protecție sanitară. Acestea sunt investițiile minime necesare pentru susținerea școlilor din județ, în special a celor din localități în care primăriile nu au posibilități economice pentru astfel de investiții. De asemenea trebuie identificate școlile fără toalete igienizate sau aflate în curte, astfel încât să fie dotate cu containere sanitare care vor permite la începerea anului școlar să asigure condițiile minime din punct de vedere sanitar pentru elevi, respectiv toalete și chiuvete cu apă curentă.

Banii pentru toate aceste investiții vor putea fi ulterior decontați de Consiliul Județean Alba de la Guvern prin programul de redresare și reziliență.

În acest context îi rog public pe domnul Ion Dumitrel și pe toți ceilalți implicați în pregătirea noului an școlar, indiferent că sunt primari sau șefi de instituții, să trateze cu responsabilitate acest subiect și să nu uite că au în mână sănătatea copiilor din județul Alba. Echipa USR – PLUS, din care fac parte și mai mulți specialiști în IT, dar și cadre didactice sau medici cu experiență, se oferă să sprijine Consiliul Județean Alba în derularea achiziției județene de tablete și materiale sanitare și în găsirea soluțiilor pentru începerea noului an școlar în condiții de siguranță.

Educația este cel mai important domeniu, iar viitoarea echipă de consilieri județeni a USR – PLUS va înainta în primele ședințe ale noului Consiliu Județean Programul „Investim în educație, investim în viitor!”, care conține un set de măsuri și proiecte gândite pentru susținerea școlilor din județul Alba.

Proiecte pentru educația din Alba:

„Siguranță și sănătate pentru școala de la sat” – susținerea administrațiilor locale care au nevoie de finanțări pentru igienizarea școlilor

Prima măsură este „Siguranță și sănătate pentru școala de la sat” și prevede acordarea unor finanțări pentru administrațiile locale din zonele rurale, astfel încât să realizeze investiții pentru modernizarea grupurilor sanitare ale școlilor și grădinițelor. Obiectivul USR – PLUS Alba este ca în anul 2021 să nu mai existe în județ nicio școală cu toaleta în curte, situație rușinoasă pentru învățământul românesc (în anul 2020 în România există, potrivit statisticilor, aproape 2500 de școli în care elevii folosesc toalete aflate în curte, fără apă curentă și fără condiții igienico-sanitare). În județul Alba, în fiecare an școlar, zeci de școli și grădinițe își desfășoară activitatea neautorizate sanitar, principala problemă fiind grupurile sanitare fără apă curentă și fără condiții normale de igienă. Pentru susținerea tuturor școlilor care sunt neautorizate sanitar să ajungă la condițiile normale de igienă ar fi nevoie de un buget de până la 1 milion de euro, bani care înseamnă, spre exemplu doar 6% din cheltuielile cu salarii ale Consiliului Județean Alba.

Școala viitorului – program de finanțare pentru susținerea digitalizării școlilor

Școala viitorului este școala care pregătește elevii pentru viitoarea piață a muncii, în meserii în care calculatorul și competențele digitale vor fi obligatorii. România este campioană europeană la analfabetism funcțional (persoane care știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc), la abandon școlar, avem cea mai mare rată din UE în mediul rural (27%), și suntem pe locul 3 la părăsirea timpurie a școlii. Nu ne dorim ca România să devină campioană și la analfabetismul digital, fenomen despre care se discută tot mai mult la nivelul Uniunii Europene. Iată de ce propunem un buget anual de minim 1 milion de euro pentru susținerea unor concursuri de proiecte pentru digitalizarea școlilor în zonele unde administrațiile locale nu pot susține astfel de investiții.

„Prima tabletă/ primul laptop” – proiect de susținere a elevilor care nu au acces la educație digitală

Deși pare greu de crezut, în județul Alba există peste 4.000 de elevi care nu au avut acces în perioada închiderii școlii, din cauza pandemiei, la educație on-line. Mai trist este că o mare parte dintre acești copii nu au folosit niciodată un laptop sau o tabletă. Propunem un proiect județean prin care școlile în care învață acești copii să fie dotate cu laptopuri sau tablete, iar acestea să fie date în folosință, la fel ca și manualele școlare, copiilor pe perioada studiilor în acea școală. De asemenea, împreună cu administrațiile locale, să plătească fiecărui copil din familii sărace abonamentul pentru internet, în perioada în care școlile sunt închise din cauza pandemiei sau din cauza altor situații excepționale.

Bugetul unui astfel de proiect ar fi sub 1 milion de euro, sumă care reprezintă 10% din bugetul pe care Consiliul Județean Alba îl alocă anual pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

„Cardul educațional” – program de acordare a unor facilități pentru accesul elevilor și studenților la evenimente culturale și pentru a vizita muzee sau instituții muzeale

Echipa USR-PLUS va iniția un proiect de hotărâre prin care Consiliul Județean Alba va emite un card destinat elevilor și studenților din județul Alba, pe baza căruia vor avea acces gratuit la evenimentele culturale și în instituțiile muzeale, aflate în subordinea Consiliului Județean. De asemenea, pe baza unui parteneriat cu administrațiile locale din Alba, proiectul va fi extins pentru toate instituțiile muzeale și evenimentele culturale organizate pe raza județului.

Acestea sunt doar patru dintre proiectele cuprinse în programul strategic „Investim în educație, investim în viitor!” pe care echipa USR – PLUS îl va promova în Consiliul Județean Alba. Suntem conștienți că investiția principală pe care trebuie să o facem este în pregătirea copiilor noștri astfel încât satele și orașele noastre să poată avea un viitor. Educația este singura șansă pentru a salva și schimba cu adevărat România în bine. Oameni ca tine schimbă Alba în bine!”, a transmis într-un comunicat președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, candidat pe prima poziție pentru Consiliul Județean.