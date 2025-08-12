Profesorii pot opta pentru diminuarea normei didactice și a salariului, dacă nu sunt mulțumiți de orele primite în alte școli

Profesorii din învățământul preuniversitar pot opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei didactice și a salariului aferent, dacă nu sunt mulțumiți de orele primite în alte școli. Măsura apare în ordinul ministrului Educației nr. 5.198/2025, publicat recent în Monitorul Oficial.

Măsura se aplică în baza Procedurii privind constituirea normelor didactice pentru anul școlar 2025-2026, elaborată în contextul modificărilor aduse de Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, scrie Edupedu.

Reducerea normei se va face cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale și a vechimii în muncă și în învățământ, conform procedurii oficiale.

Din toamnă, norma didactică de predare crește cu două ore pe săptămână, în urma intrării în vigoare a Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, act normativ care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial pe 25 iulie 2025, intrând în vigoare în aceeași noapte.

