Val de scumpiri și inflație accelerată. INS a publicat date: energie mai scumpă cu 60%, prețuri uriașe la fructe și legume

Val de scumpiri și inflație accelerată: Inflația a accelerat brusc în iulie, urcând la 7,8% după liberalizarea prețurilor la energie electrică, măsură care a scumpit curentul cu peste 60% și a împins în sus costul traiului de zi cu zi.

Rata anuală a inflației a ajuns în iulie 2025 la 7,8%, în creștere de la 5,7% în iunie, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Evoluția este determinată în principal de liberalizarea prețurilor la energie electrică de la 1 iulie, măsură care a condus la o scumpire de 62,97% a energiei electrice.

Astfel, inflația lunară a fost de 2,68% în iulie față de iunie, cel mai ridicat ritm din aprilie 2022, când creșterea lunară ajunsese la 3,74%.

Cele mai mari creșteri de prețuri pe parcursul ultimului an s-au înregistrat la mărfurile nealimentare (+8,18%), serviciile (+7,33%) și mărfurile alimentare (+7,67%).

La alimente, fructele proaspete au înregistrat cea mai mare scumpire (+39,74%), urmate de fructe și conserve din fructe (+27,92%), citrice (+17,32%) și alte legume și conserve de legume (+15,98%). Prețul cafelei a crescut cu 13,05%, uleiul comestibil cu 10,05%, laptele de vacă cu 7,38%, margarina cu 6,63%, pâinea cu 6,43%, iar ouăle cu 5,7%.

În categoria băuturilor alcoolice, berea s-a scumpit cu 4,38%, iar vinul cu 4,94%.

La servicii, cele mai mari creșteri anuale au fost la transportul feroviar (+16,92%), igienă și cosmetică (+14,06%), servicii poștale (+12,15%), reparații auto (+11,06%), asistență medicală (+10,59%) și chiriile (+8,49%).

O masă la restaurant sau o cafea servită în oraș costă cu 8,38% mai mult decât în urmă cu un an, iar transportul urban cu 7,09% mai mult.

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, pe lângă energia electrică (+62,97%), s-au înregistrat creșteri la energie electrică, gaze și încălzire centrală (+34,44%), energie termică (+13,63%), tricotaje (+7,36%), tutun și țigări (+5,82%), detergenți (+5,21%) și medicamente (+2,93%).

Singurele ieftiniri în perioada iulie 2025 – iulie 2024 au fost la zahăr (-3,08%) și cartofi (-2,38%). În categoria serviciilor, tarifele la transportul aerian au scăzut cu 9,75%, la poștă și telecomunicații cu 1,49%, iar la serviciile telefonice cu 3,05%.

Comparativ cu luna iunie 2025, în iulie prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale serviciilor cu 1,01%, iar prețurile alimentelor cu 0,39%.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News