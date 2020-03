Comunicat de presă – Florin Roman: Alba Iulia, un oraș cu toleranță zero pentru oricine este certat cu legea

Alba Iulia se află într-un moment în care viziunea, leadership-ul, implicarea locuitorilor în activitatea administrației, răspunderea și transparența sunt mai importante decât ne imaginam. Spun asta, cu un gând de mulțumire către toți cei care ne-au dat dreptul în ultimii ani să vorbim despre Alba Iulia drept Cealaltă Capitală, dar și ca un mod de a convinge albaiulienii că după tot ce s-a făcut, nu avem doar o formă de suplinirie la indigo a unei administrații performante, ci o alternativă de a livra, bazându-ne pe experiența, ”mai mult și mai bine”. Mi-e clar că toate resursele lăsate de administrația Hava sunt importante atât cantitativ, cât și calitativ.

Vreau să adaug acestui avantaj, câteva imperative în care cred și despre care nu vorbesc doar din auzite. Am fost omul care ”i-a ținut locul” lui Vlad Tepes în parlamentul României, punând capăt recursului compensatoriu care a scos în strada mii de criminali, tâlhari și violatori. După atacul de pe scara unui bloc din Alba Iulia, am declarat război deschis tuturor celor certați cu legea si am depus un proiect de lege pentru înăsprirea pedepselor pentru toți cei care comit infracțiuni și agresiuni asupra altor persoane. Pot și voi face din Alba Iulia, alături de toate instituțiile competente, un exemplu al siguranței publice pentru cetățean. Ținta mea este ca buletinele informative de la poliție să nu mai poată anunța, decât ca și excepții, lucruri neplăcute petrecute în cartierele și pe străzile orașului.

Pentru un viitor normal, atât al locuitorilor cât și al celor care sunt puși să cerșească, mă oblig să excludem de pe străzile orașului fenomenul cerșetoriei , cu toate implicațiile. Un amendament acceptat la codul penal, care transformă amenda în închisoare pentru cei care exploatează minorii și alte persoane prin cerșetorie există și va produce efecte.

Nu în ultimul rând, voi fi alături de reprezentanții legii pentru a face din Poliția Locală si Poliția Națională un simbol de siguranță întărit de încrederea albaiulienilor, cu accent pe toate amănuntele care pot suplimenta siguranța, de la patrulări și supraveghere, până la un timp de raspuns favorabil pentru orice sesizare.

Alba Iulia va fi un oraș cu toleranță zero, pentru oricine este certat cu spațiul public și legea.

Florin Roman, un om de cuvânt!

