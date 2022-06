Comunicat de presă senator PNL de Alba, Sorin Bumb: Legea prin care clienții casnici nu vor mai plăti racordările a fost adoptată

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, continuă cu zile extraordinare și nopți magice, pline de spectacole, concerte, lansări de carte și dezbateri.

Marți dimineața, la ora 10, profesorul și teatrologul Octavian Saiu a găzduit, ca de obicei, conferința de presă a Festivalului.

Primii săi invitați au fost Justyna Wojcik și Michal Orzylowski, prezenți la FITS cu spectacolele „The bench” și „Echos”, au subliniat importanța legăturii între artist și public, mai ales în cazul spectacolelor de stradă:

„Dacă cineva se plictisește, automat nu va putea fi implicat fizic și psihic în spectacol. Este solicitant și trebuie să fii pregătit pentru orice.

Publicul este imprevizibil, dar îți oferă energie și experiențe grozave (…) În Italia pot să ating pe cineva din public pe mână. În Asia, pentru că am jucat și acolo, nu pot face asta. Învățăm mereu câte ceva nou” (Justyna Wojcik)

În partea a doua a conferinței, invitat a fost Răzvan Mazilu, prezent în acest an la FITS cu două spectacole: „Cabaret” și „Opera de trei parale”.

Provocat de Octavian Saiu la destăinuiri din culisele unui spectacol, regizorul-coregraf a detaliat, printre altele, motivele implicării sale în creația costumelor:

„Cred că e un progres normal pentru un regizor-coregraf care dorește să facă performanță. Având o relație specială cu corpul meu, făcând dans, tot timpul am avut tendința să-l îmbrac sau să-l dezbrac, să creez un personaj împreună cu discursul coregrafic.

Da, îmi place să creez personaje. La un spectacol de musical costumul este foarte important și ajută la formarea unui personaj.

Când citesc un scenariu închid ochii și văd conturul personajului ca pe o schiță. Dacă reușesc să văd conturul, atunci știu că sunt pe drumul cel bun”.

Tot Răzvan Mazilu a mai spus că „Gestul e parte din teatru, e un mijloc de expresie a situației. Nimic nu e întâmplător sau lăsat de la sine. Cred că teatrul se face pentru oameni, în primul rând, oricât de erudit ai fi ca artist. E cu oameni, pentru oameni. Dacă te bagi într-un cuib de fildeș, nu te mai bagă nimeni în seamă”

Vă reamintim că dialogurile, conferințele speciale, conferințele de presă ale Festivalului vă dau șansa de a dialoga direct cu cei mai importanți creatori prezenți la Festival.

Tot ieri, de la ora 11, artistul Dan Perjovschi a prezentat în detaliu, în cadrul unei conferințe deschise, platforma de arte vizuale, un proiect asociat FITS aflat la prima sa ediție.

Inițiativa platforma de arte vizuale (PAV) și-a găsit un spațiu fertil la intersecția dintre două evenimente de anvergură internațională: expoziția de artă contemporană documenta15 de la Kassel și FITS.

Desfășurată în Sibiu, oraș ce pendulează între conservatorism și o reintegrare / redefinire a multiculturalismului, PAV își propune să ilustreze această dinamică complexă, ce se răsfrânge și asupra scenei locale de artă contemporană.

PAV aduce împreună atât artiști și asociații care activează local, cât și actanți din restul țării și din Germania – pluralitatea variilor puncte de vedere stând la baza conceptului acestei prime ediții.

Alături de Dan Perjovschi, la eveniment s-a aflat și curatoarea Iris Ordean, care a promovat unitatatea și colaborarea între artiști.

La ora 13, la MediaHub – Centrul de Presă FITS, scriitorul Marius Chivu a continuat seria de conversații FITS Talks. Dacă în prima zi, luni, l-a avut ca invitat pe actorul Șerban Pavlu, ieri a fost rândul lui Cătălin Ștefănescu să fie partener în dialogurile transmise, zilnic, de la ora 13, pe pagina de Facebook a Festivalului.

Astfel am aflat că regizorului Cătălin Ștefănescu i-ar plăcea să pună în scenă oricare dintre piesele lui Leonid Andreev, realizatorului TV Cătălin Ștefănescu i-ar plăcea să-l aibă ca invitat pe Terrence Malick, iar spectatorul de teatru Cătălin Ștefănescu a fost marcat de spectacolul „Emigranții”, de Mrożek, pus în scenă de Silviu Purcărete.

Mai multe, pe blogul FITS, unde, vă reamintim, găsiți recapitularea fiecărei zile, împreună cu rezumatul realizat zilnic de către colegii de la Departamentul VIDEO, informații despre structurile asociate FITS, recenzii, povești, relatări.

În săli, ieri, am fost vrăjiți de Săftița adusă pe scenă de Marius Mihalache și al său band, dar și de dans contemporan, pe scena de la Fabrica de Cultură Construcții SA -UniCredit, unde cei de la Kibbutz Contemporary Dance Company s-au bucurat de minute întregi de aplauze furtunoase.

Spectacolul „Dușmănie v.2.0. E ceva vindecător în a le da oamenilor un obiect al urii lor” ne-a vorbit despre nevoia de intimitate, nevoia de a aparține și dorința de a controla narațiunea despre noi înșine și de a povesti celorlalți, iar Pedro Jóia și Miguel Ramos ne-au dezvăluit „Sufletul Portugaliei”.

„Opera de trei parale” de la Teatrul Excelsior a ridicat publicul în picioare, la fel și spectacolul „Trei surori” pus în scenă la TNRS și regizat de Andrei și Andreea Grosu.

Și spectacolele în aer liber s-au bucurat de o amplă participare a publicului, de la muzica francezilor de la Pigswana Orchestra și salutul ritmat al columbienilor de la AAINJAA la acrobatele Lotta Paavilainen & Stina Kopra („Rola Bola” – Finlanda/Spania) și petrecerea dansantă propusă de Baba Karam (Suedia).

Recomandări FITS 2022, joi 30 iunie

EXPO Everything hybrid – Ștefan Radu Crețu. Filarmonica de Stat Sibiu, 24h

(Detalii)

EXPO Soft escape – Ștefan Radu Crețu. Zidul exterior TNRS, 24h

(Detalii)

DANS The Riddle – NOCTURN & Spin Arts (UK). Piața Habermann, de la ora 9

(Detalii)

PAV WALZE – Johannes Vogl (România). Promenada Mall, de la ora 10

(Detalii)

Conferința de presă FITS. Moderator: Octavian Saiu. Filarmonica de Stat, ora 10

FILM VR TrioMix – Gigi Căciuleanu și Fundația Art Production. Centrul Cultural Habitus, de la ora 11

(Detalii)

CARTE Matei Vișniec – autor. Ion Bogdan Lefter – Invitat. Filarmonica de Stat Sibiu, ora 13

(Detalii)

SPECTACOL-LECTURĂ Viața pe care ți-am dat-o, de Luigi Pirandello. Biblioteca Astra, Sala festivă, ora 14 (Detalii)

THERME FORUM Oameni, locuri și reziliență: rolul identității. Online, ora 15

(Detalii)

TEATRU-DANS Duminică – Focus and Chaliwaté Company (Belgia). TNRS, Sala Mare, ora 18

(Detalii)

MUZICĂ Folk și joc din tranșee, manifest pentru pace – Band of brothers and sisters – Asociaţia „Corpul Cadeţilor Gl. Mr. Nicolae Uscoi”. Piața Habermann, ora 20.00

(Detalii)

DANS Puterea creației – Sasha Waltz & Guests (România). Centrul Cultural „Ion Besoiu”, ora 21

(Detalii)

CIRC O iubire în flăcări – Flare Performance (Austria). Piața Habermann, începând cu 21.45 și 23.15

(Detalii)

Foto: Dragoș Dumitru, Sebastian Marcovici

