Comunicat: Theodora Golf Club deschide Poppy’s Playground. Un modern spațiu de joacă și distracție în aer liber

Theodora Golf Club deschide Poppy’s Playground: un modern spațiu de joacă și distracție în aer liber. Cu preocupare pentru calitate, inovație și responsabilitate socială, Theodora Golf Club continuă să investească în facilități moderne, oferind acum și o experiență de neuitat pentru cei mici.

Proiectat cu grijă și ingeniozitate, Poppy’s Playground este un spațiu de distracțieîn aer liber unde copiii își pot exprima creativitatea și se pot bucura de aventuri captivante într-un mediu sigur, materialele folosite fiind premium, speciale pentru locuri profesionale de joacă.

Copiii celor cazați în resort, ai membrilor clubului sau ai oaspeților restaurantului au acces gratuit la locul de joacă din incinta celui mai mare resort de golf din România.

Deschis zilnic, cu o capacitate de 50 de locuri, acest modern spațiu de distracție din Teleac, județul Alba, creează o oază de bucurie și entuziasm. Fiecare zonă a fost gândită pentru a corespunde nevoilor și intereselor diferitelor grupe de vârstă, astfel încâttoți copiii să se poată bucura de aventuri potrivite vârstei lor.

De la leagăne și tobogane pentru cei mici, până la tiroliană și carusele rotative pentru cei mai aventuroși, locul de joacă încurajează copiii să se bucure de activități recreative într-o atmosferă de poveste.

”Suntem încântați să deschidem acest loc nou de joacă pentru toți copiii clienților restaurantului și ai resortului nostru. Dorim să oferim o oază de distracție și râsete pentru cei mici și credem că am creat un spațiu de joacă în aer liber care să le îndeplinească toate dorințele.

Prin această nouă investiție importantă, extindem facilitățile resortului Theodora Golf Club. Cu Poppy’s Playground, ne dorim să încurajăm o viață activă și sănătoasă pentru copii cu vârsta între 2 și 12 ani, invitându-i să exploreze lumea înconjurătoare într-un mod distractiv și educativ”, declară Theodora Popa, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Poppy’s Playground – o experiență memorabilă și plină de distracție

Amplasat lângă Club House, cu o suprafață de aproximativ 400 mp, parcul are o arie în care copiii cu vârsta între 2 și 4 ani își pot dezvolta coordonarea și echilibrul prin balans și prin joc, folosind figurinele pe arc funny în formă de animăluțe jucăușe sau balansoare duble.

Tot cei mai mici dintre oaspeți au la dispoziție și groapa de nisip cu sistem de umbrire, care încurajează jocul de rol și dezvoltarea abilităților motorii fine, oferindu-le copiilor un mediu sigur pentru explorare și descoperire.

Pentru copiii mai mari, cu vârsta între 3 și 12 ani, a fost creată o zonă specială amenajată cu echipamente care îi încurajează să exploreze și să-și dezvolte echilibrul, puterea musculară și coordonarea motrică: tobogane, leagăne, sisteme de cățărare și tiroliană de exterior.

În plus, au la dispoziție un carusel „cuib de broscuță”, perfect pentru momente de liniște și relaxare, un adevărat refugiu confortabil în care copiii se pot retrage în momentele de supra-stimulare pentru a se odihni.

„Dorim ca vizita la Theodora Golf Club să fie una de neuitat pentru toți membrii familiei. Acum, copiii pot avea o experiență memorabilă și plină de distracție, jucându-se în siguranță și legând noi prietenii la Poppy’s Playground, în timp ce părinții lor se pot bucura de celelalte facilități.

În plus, pe lângă locul de joacă minunat, ne asigurăm că și cei mici au parte de mese gustoase și nutritive, pe care le pot alege din noul nostru meniu care înglobează și preparate dedicate copiilor,” spune Debora Vesa, Director Resort Theodora Golf Club.

Pe lângă noul loc de joacă, familiile cu copii pot experimenta și S.N.A.G (Start New at Golf) – un program eficient și amuzant, o metodă frumoasă și activă de petrecere a timpului liber prin sport și joacă pentru cei mici.

Dedicat în special juniorilor cu vârste cuprinse între 4-10 ani, programul se desfășoară în deplină siguranță (cu mingi asemănătoare cu cele de tenis, cu arici și crose din plastic, ușoare), cu instructori profesioniști și sub supravegherea părinților. Iar copiii care doresc să învețe golf, pot urma lecții de golf în zona de antrenament, sub îndrumarea instructorilor.

Despre Theodora Golf Club

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect.

Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6de 735 m.

Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business mai restrânse, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă. Rafinamentul și ospitalitatea sunt dublate de natura care se dezvăluie cu măreție de-a lungul râului Mureș.

Resortul are o abordare sustenabilă fiind printre primele companii de turism care folosește energie verde, având o putere instalată de 500KWP.

Theodora Golf Club a primit de două ori distincția BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards, precum, locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location și Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est, decernată de Resorts & Retreats Awards 2023.

Pentru mai multe informații, vizitați: http://theodoragolfclub.com/ro

