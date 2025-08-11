Connect with us

Administrație

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia, amânate din motive tehnice

Publicat

acum 29 de secunde

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia au fost amânate din motive tehnice, potrivit operatorului. 

SC APA CTTA SA Alba a anunțat amânarea lucrărilor programate pentru 11 august 2025 la conducta principală de alimentare cu apă din municipiul Alba Iulia.

Asta după ce echipele din teren au constatat o complexitate tehnică mult mai mare decât cea estimată inițial.

Potrivit companiei, intervenția necesită operațiuni suplimentare pentru a evita riscul unor avarii extinse și pentru a asigura reluarea furnizării apei în condiții de siguranță.

Dimensiunea zonei afectate ar fi determinat întreruperea alimentării cu apă pentru aproximativ jumătate din oraș, ceea ce ar fi provocat un disconfort semnificativ locuitorilor și agenților economici, mai ales în contextul temperaturilor foarte ridicate din aceste zile.

Noua dată pentru execuția lucrărilor va fi comunicată după finalizarea analizelor tehnice și stabilirea procedurilor optime.

Compania își cere scuze pentru eventualele neplăceri și mulțumește consumatorilor pentru înțelegere.

