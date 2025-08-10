Educație
Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Copiii de la Școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești au avut parte recent de o activitate inedită.
Mai exact aceștia au primit vizita polițiștilor rutieri, Andra Jurj și Adrian Cudur. Timp de o oră, copiii au învățat de la polițiști cele mai importante reguli de circulație pentru pietoni și bicicliști.
”Ora de educație rutieră a fost o adevărată încântare pentru copiii de la Școala de vară „Curcubeul prieteniei” din Petrești.
Cu mult entuziasm și curiozitate, cei mici au aflat semnificația indicatoarelor rutiere și au învățat reguli importante de circulație pentru pietoni și bicicliști. Activitatea a fost interactivă, educativă și plină de voie bună”, au transmis reprezentanții școlii de vară.
