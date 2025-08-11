11 august Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: Proba la Limba și literatura română. Câți candidați s-au înscris în județul Alba

Proba la Limba și literatura română, în sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2025 începe luni, 11 august. Din județul Alba, sunt înscriși la examen 447 de candidați, potrivit datelor transmise pentru alba24.ro de către inspector școlar general adjunct IȘJ Alba, Delia Gheorghiță.

Dintre aceștia, 202 dau proba scrisă la Română, doi la limba maternă, 238 – proba obligatorie (Matematică/Istorie) și 284 proba la alegere. Candidații sunt înscriși pentru una, mai multe sau toate probele scrise.

Primele rezultate vor fi comunicate în 18 august, până la ora 12.00. Candidații vor putea cere să-și vadă lucrările corectate, înainte să depună contestații. Rezultatele finale vor fi cunoscute în 26 august.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: reguli la examen

În sălile în care se vor desfășura probele scrise, candidații nu vor avea voie să intre cu obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), mijloace electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, nu pot avea în săli manuale, dicționare, notițe sau însemnări. Toate acestea le vor lăsa într-o sală special amenajată în centrul de examen.

Accesul în săli se face până la ora 8.30, iar proba începe de la ora 9.00, după distribuirea subiectelor. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Aceștia vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot apela doar la instrumente de desen.

La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: ce este interzis

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua. Cum se poate corecta o greșeală

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi. Se menţionează pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: cum pot fi vizualizate lucrările. Cum se depun contestații

Candidații pot cere să-și vadă lucrările proprii, după afișarea rezultatelor inițiale.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. Iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri sunt distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care o susțin.

Pentru comunicarea notelor obținute, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Bacalaureat 2025 sesiunea a doua: Promovarea examenului

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Calendar Bacalaureat 2025 sesiunea a doua

14—21 iulie 2025 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4—5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

5 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

6 august 2025 Evaluarea competențelor digitale — proba D

7—8 august 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

11 august 2025 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

12 august 2025 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

13 august 2025 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

14 august 2025 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00)

19—20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News