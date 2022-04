FOTO: Teren de tenis și baschet pe acoperișul unui bloc de 7 etaje din Cluj-Napoca. Ideile unui dezvoltator imobiliar

Premierul Nicolae Ciucă este noul președinte al PNL, înlocuindu-l pe Florin Cîțu, ales în urmă cu 6 luni. Delegații la congresul PNL l-au ales pe acesta în funcție fără nici o problemă, cu atât mai mult cu cât a candidat singur.

Acesta a fost votat cu peste 1200 de voturi. 60 de voturi au fost anulate.

Președintele Iohannis, considerat cel care l-a propulsat pe Ciucă în toate funcțiile, a lipsit de la congres.

Declarațiile lui Florin Cîțu: Ar fi trebuit să mă retrag când s-a decis alianța cu PSD

”Am venit la un Congres al PNL, dar votul este secret. Niciodată nu voi susține populism, nu voi susține măsuri care fac rău românilor. Eu am lăsat o Românie cu indicatori macro foarte buni. Acum lucrurile nu merg foarte bine, dar vom vedea la final dacă colegii mei au avut dreptate să mă înlăture sau nu.

Dacă situația se înrăutățește, înseamnă că este ceva greșit. PNL nu-și permite așa, experiențe, la fiecare câteva luni.

Eu nu am fost de acord de la început cu alianța cu PSD, am avut un instinct, nu mi se părea soluția cea mai bună. Ar fi trebuit să mă retrag atunci (…)

Știu că există un pachet de măsuri al celor de la PSD, dar trebuie să existe un pachet de măsuri și al PNL, pentru că deocamdată nu am văzut așa ceva.

Eu sunt membru BEX și voi atrage atenția de fiecare dată când lucrurile nu merg bine. Noi trebuie să fim conștienți că toate măsurile pe care le luăm sunt pentru români.

Situația s-a înrăutățit. În doar două luni de zile am depășit 50% datoria publică, în timp ce noi am păstrat mult sub acest procent într-o perioadă de criză”, a spus Florin Cîțu.

Declarațiile lui Gheorghe Flutur: Schimbarea președintelui partidului ține inclusiv de noua situație geo-politică

Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a transmis de la tribuna Congresului Extraordinar al PNL că motivul pentru care s-a decis schimbarea președintelui partidului ține inclusiv de noua situație geo-politică de la nivel european, făcând referire la situația din Ucraina.

”De ce (n.r. schimbăm președintele partidului) așa de repede după 6 luni și care-s noutățile, pentru că majoritatea care susțineți acum acest proiect, ați susținut și echipa câștigătoare. Așa este. Dragi colegi, a ne asuma că se poate și mai bine e o virtute pe care PNL a pus-o în valoare în aceste zile. În mai puțin de 10 zile după ce a venit o anumită orientare din teritoriu s-a ajuns la această concluzie, că trebuie unele lucruri din mers rezolvare Noua situație geopolitică ne impune să ne îmbunătățim programul, atitudinea noastră, să recunoaștem ce nu a mers și să reglăm asta” a spus Flutur.

Lucian Bode: PNL are o misiune

”PNL a gestionat toate marile crize ale României în istoria sa. Avem mai multe crize suprapuse, dar în fruntea Guvernului avem un premier care și-a asumat trecerea prin criză. Nicolae Ciucă este omul care reunește, care ține lucrurile sub control.

Astăzi alegem un nou program politic, în perspectiva alegerilor din anul 2024. PNL este un partid istoric, PNL trebuie să-și asume consolidarea instituțiilor statului.

Votul pe care îl dăm astăzi este pentru unitate. De mâine, trebuie să intrăm în teren cu toate forțele, asta pentru că oamenii așteaptă de la noi o bună guvernare, o bună comunicare.

Suntem parte a unei coaliții de guvernare, statut care ne responsabilizează enorm. Forțele politice care sunt în coaliție trebuie să aibă interese comune, să avem politici comune.

PNL mai are o misiune: trebuie să coagulăm dreapta, să aducem alături de noi toate forțele de dreapta din România. Partidul trebuie să devină mai dinamic, atât în promovarea politicilor publice, cât și în dezbaterile interne” a spus Bode.

Rareș Bogdan, informații din culise

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că atât coaliția cu PSD, cât și numirea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier au fost făcute din cauza situației internaționale și a războiului din Ucraina.

”Nu voi fi la fel de zâmbăreț ca de obicei, dar nu pentru că sunt supărat. Sunt îngrijorat (…) Trăim vremuri complicate și complexe, iar în astfel de vremuri trebuie să luăm decizii complicate. Situația geopolitică este foarte complicată, iar PNL are o misiune istorică. Am avut o misiune grea în momentul în care a venit cea mai groaznică pandemie peste noi și am ieșit la suprafață. Acum trebuie să facem față unei provocări globale. Poate înțelegeți cu toții de ce România avea nevoie de o majoritate confortabilă, de stabilitate. Poate acum înțelegem mai bine de ce Nicolae Ciucă trebuia să vină la Palatul Victoria. În toate aceste situații ne-am consultat cu partenerul nostru de 7 ani, președintele Klaus Iohannis”. Acesta a prezentat și un sondaj, în timpul Congresului extraordinar desfăşurat la Palatul Parlamentului. „Am primit un ultim sondaj de opinie, pe care casa de sondare îl va face cunoscut, probabil, în această seară sau mâine dimineaţă. Este făcut la comanda unei importante instituţii internaţionale. Cifrele arată că, în continuare, votanţii liberali şi PNL sunt cei mai pro-occidentali de pe scena politică românească, că PNL are scorul astăzi de 22,2% din totalul populaţiei, PSD – 31,1%, AUR – 16,2%, UDMR – 5%. Avem potenţial. Haideţi să-l valorificăm şi să nu ne batem joc de ceea ce a rămas, pentru că peste doi ani trebuie să mergem în faţa oamenilor cu realizări, nu cu proiecte”, a anunţat europarlamentarul Rareş Bogdan. Nicolae Ciucă, mesaj banal Nicolae Ciucă și-a susținut moțiunea cu un discurs simplu, plin de locuri comune. A vorbit despre proiecte, pe care le-a încurcat cu ”proiecții” și despre parteneriatele cu UE și NATO. ”Am scris pe prima pagină a moțiunii că am făcut acest demers conștient că forța politic a acestui partid nu stă într-un om. Ea e dată de președinți de filiale, senatori, deputați. dar mai ales e dată de votanții noștri. E adevărat, nu sunt un membru vechi, nu vreau să mă dau ceea ce nu sunt, dar cu siguranță nu mă voi lăsa luat prizonier. Sunt pregătim să îmi asum această funcție, și să mergem mai departe, asumându-mi să trecem țara prin criză și să mergem mai departe. Țara este condusă de președintele Klaus Iohannis, care este alături de noi și noi trebuie să fim alături de domnia sa”, a declarat Nicolae Ciucă.

