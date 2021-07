FOTO-VIDEO: Antonia, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, premiul I la un prestigios concurs internațional din Franța

Antonia Bianca Muntean, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a câștigat premiu 1 la prestigiosul concurs internațional de muzică „Nouvelles Etoiles” Paris, Franța. La doar 11 ani, a câștigat în fața unui juriu riguros cu interpretări ale Sonatei lui W.A. Mozart și a Studiului de concert a lui S. Bortkiewicz.

La concursul din Franța au participat peste 400 de concurenți din diferite țări. Rezultatele au fost comunicate în 30 iunie, iar competiția s-a desfășurat online.

Performanța tinerilor muzicieni a fost evaluată de 15 membri ai juriului – profesori și interpreți celebri. Printre aceștia au fost: Alexi Halperin, academician al Conservatorului Național Superior din Paris; Marianna Shalitaeva-laureată a concursurilor internaționale, șefa departamentului de pian al “S.Gnesinykh” , lucrător onorific al culturii din Moscova, (Rusia); Marina Kuzina, profesor al Conservatorului de Stat Novosibirsk “MI Glinka” , onorat lucrător de artă al Rusiei; Larisa Kolos, profesor, CRR de Paris, Conservatorul Superior Paris; Franța Luxemburg, Maria Christiani, profesor-conservator “Jean Viener”, Bobini, (Franța), Patrick Villanueva, profesor la Conservatorul Bobini, Grand Paris (Franța), Oreli Saraf, profesor la Conservatorul din Paris (Franța) etc.

Principalele criterii pentru evaluarea profesională a performanței concurenților au fost nivelul de competență tehnică, respectarea caracteristicilor stilistice, complexitatea programului executat, artistism, expresivitatea emoțională și artistică a performanței.

Antonia a câștigat juriul riguros cu interpretarea sa subtilă a Sonatei lui W.A. Mozart și a Studiului de concert a lui S. Bortkiewicz. Această victorie a fost pentru Antonia punctul culminant al realizărilor sale din acest an de studii.

Antonia, performanță la doar 11 ani

Antonia are 11 ani, a absolvit clasa a V-a si a început să studieze pianul la vârsta de 7 ani în clasa unui profesor cu o vastă experiență, Vera Zelenscaia.

Este o persoană foarte artistică și muzicală, a participat și a câștigat de multe ori la competiții internaționale și naționale, a luat întotdeauna pregătirea foarte în serios și cu mare dorință.

Dar participarea la competiția „Nouvelles Etoiles” a fost specială pentru Antonia. Acest concurs a fost organizat cu sprijinul reprezentanțelor diplomatice și cultural – Conservatorul Departamental “Jean Viener” (Grand Paris, Bobigny, Franța) și Orchestra de cameră „Arcușuri strălucitoare”, Novosibirsk (Rusia).

Particularitățile și condițiile speciale de studiu legate de situația internațională nu au afectat dezvoltarea și succesul ei muzical.

Din partea părinților au fost create toate condițiile pentru studii și în familia sa Antonia a găsit întotdeauna sprijin și înțelegere.

O mare importanță a avut experiența profesională a profesorului său Vera Zelenscaia, care a pregătit mulți muzicieni-interpreți celebri, laureați la concursuri internaționale de prestigiu și este ea însăși pianistă de nivel înalt, având titlul de Maestru in domeniul Arte.

Talentul, devotamentul și munca depusă de Antonia, exactitatea și profesionalismul profesorului, sprijinul și condițiile create de părinți au dus la rezultate excelente.

Numai în semestrul 2 al anului de studii 2020-2021, Antonia a câștigat 15 concursuri internaționale și naționale, dintre care la 13 concursuri ea a câștigat locul 1 și a fost, de asemenea, în mod repetat premiată cu premii speciale de către juriu:

1. Concurs Național ,,Prietenii Muzicii “ Cluj Napoca-Premiul I

2. Festival Bach Cluj Napoca- Premiul II

3. Concursul National de Interpretare ”Scherzo”Ed. I- Premiul II

4. Concurs Internațional de Interpretare Pianistică ,,Clara Peia” Lugoj- Premiul I si Diploma de excelenta

5. Concursul Regional de Interpretare Instrumentala ,,Tineri Pianiști” Târgu Mureș Editia a X-a- Premiul I

6. International competition of music and arts ,,Magic Stars Of Prague”- Premiul I

7. Festival Concurs Internațional ,, Vara Talentelor”- Premiul I

8. Concurs de Interpretare ,,Muzică Clasică” Ediția XX București -Premiul I

9. Concurs Național de Pian ,,Virtuozii’’ Brăila Ediția XII -Premiul 1 + Premiul special pentru prezența artistică

10. ,, Talents Of Europe’’International Art Festival & Contest , Spania – Premiul I

11. ,,Tokyo Stars” Japan International Competition Of Muzic and Arts- Premiul I

12. Concurs Național ,,Drumul Artelor” – Premiul I de excelență + Premiul Special din partea juriului

13. Concurs Internațional de Interpretare Instrumentală și vocală ,, Tinere Talente” 2021 – Premiul I si Premiul juriului pentru interpretare deosebita a unui studiu

14. International youth music competition ,, Nouvelles Etoiles “ Franța-Premiul I

Astăzi, Antonia lucrează la un nou repertoriu – acestea sunt lucrări ale lui J.S.Bach, J.Haydn, F. Chopin, P.I.Ceaikovski. Simte subtil muzica și preferă lucrările senzuale și romantice.

Printre realizările speciale ale Antoniei s-a numărat și o invitație în Rusia, la Sankt Petersburg, unde, în urma rezultatelor participării la competițiile internaționale pentru sezonul creativ din 2021, a fost nominalizată la prestigiosul Premiu internațional în domeniul culturii și artelor ” Debutul unei stele”.

Evenimentul este programat pentru sfârșitul lunii septembrie a acestui an.