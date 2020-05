FOTO VIDEO: Covor alb de gheață, într-o comună din Alba. Cum a bătut grindina la Livezile

Antonio Doda și-a descoperit pasiunea pentru pictură la o vârstă fragedă. ”Îmi plăcea mai mult să desenez un copac decât să dau cu piciorul în minge, îmi plăcea mai mult să desenez o bicicletă decât să mă dau pe o bicicletă, arta a fost mereu o parte din mine” spune tânărul de 19 ani, care vizează să studieze la o facultate de arte plastice.

Pentru aceasta, se pregătește zilnic. Studiază tehnicile pictorilor preferați, urmărește expoziții din toată lumea, îl interesează ce se întâmplă în galeriile de artă și vrea să fie la curent cu tendințele contemporane din acest domeniu.

”Ziua în care am pictat pentru prima dată o pânză a fost 7 iulie 2019… mi-am pictat camera. De atunci mă gândesc, vorbesc despre asta zilnic, nu visez să trăiesc în lux, visez să fac artă de calitate, acesta o să fie drumul meu; asta implică profesionalism, răbdare, foarte multă muncă. Un factor important este atitudinea, pentru că aroganța, invidia, disperarea și frustrarea te trag în jos.”

Antonio are 19 ani și învață la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. În scurt timp va avea examenul de bacalaureat, apoi se va îndrepta spre studii universitare în domeniul artei.

”Ideea de a face artă mi-a provocat cel mai puternic sentiment din tot ce am încercat până acum, simt că am multe de arătat, tot ce îmi doresc e să fiu împlinit că am reușit să îmi trăiesc visul și să arăt oamenilor ce am de transmis.

Un tablou nu e o alegere, e un sentiment, o stare, suferință, neplăcere, confuzie și lista poate continua. De obicei, în timp ce aranjez materialele pentru a începe un nou tablou, îmi vine o idee vagă despre cum o să încep, în rest, totul vine pe moment, e o conectare cu pânza pe care nu o poți planifica înainte.

Fac asta zilnic, dacă nu pe pânză, pe foaie, când am resursele financiare necesare pentru a cumpăra materiale, pictez de la 5 la 12 ore pe zi, dacă aș avea posibilitatea, doar asta aș face”, spune Antonio.

Încă nu a avut o expoziție și consideră cu modestie că nu a ajuns la acel nivel. Pentru aceasta lucreză mult, depune eforturi și speră ca lucrările sale să ajungă întâi într-o expoziție de grup.

Până acum, a vândut o singură lucrare, de pe Facebook. ”Mulți oameni văd tablourile, dar încă nu am ajuns să vând constant, sper că urmează acest pas, ar fi neplăcut să fiu oprit de partea financiară și materială” adaugă tânărul.