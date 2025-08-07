Prevenția și sancţionarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în școli. Proiect, în consultare publică

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 – 2026.

Scopul codului este acela de a asigura un mediu educațional lipsit de prejudecăți, stereotipuri negative, intoleranță, xenofobie, antisemitism, precum și orice altă formă de discurs instigator la ură, scrie Agerpres.

Codul a fost elaborat în conformitate cu Statutul elevului, Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și cu legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului.

„Codul se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum și oricărei persoane care interacționează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali. În unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic și administrativ și elevii se vor delimita ferm și clar de manifestările xenofobe, instigatoare la ură și antisemite”, se arată în document.

Obligații pentru elevi

Potrivit proiectului, obligațiile specifice pentru elevi sunt următoarele:

Să manifeste respect față de colegi, profesori și personalul școlii, indiferent de naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;

să sesizeze orice act de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism;

să participe la activitățile educaționale pentru prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului;

să adopte un comportament bazat pe incluziune și respect în interacțiunile cu ceilalți;

să nu răspândească, inclusiv în mediul online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură;

Obligații pentru profesori

Cadrele didactice trebuie:

să prevină și să combată orice formă de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism în cadrul orelor de curs;

să susțină și să promoveze o cultură a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în care diversitatea este celebrată și valorificată;

să ia măsuri rapide și eficiente în cazul identificării unor comportamente discriminatorii, xenofobe, radicalizate, antisemite sau instigatoare la ură;

să integreze în procesul educațional elemente din Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024 – 2027;

să se implice în organizarea de activități educaționale privind drepturile omului și istoria Holocaustului;

să participe la sesiunile de formare privind prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului.

Fapte interzise în școli și licee

Codul prevede că în unitățile de învățământ preuniversitar sunt interzise următoarele fapte:

instigarea la ură, prin orice mijloace, împotriva membrilor comunității educaționale (personal didactic și administrativ, elevi, părinți/tutori) pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;

aplicarea unui tratament inegal, de excludere sau de restricționare în baza unor criterii precum rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, categoria socială, sexul, dizabilitatea, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu prevăzut de lege;

promovarea unor idei, simboluri sau doctrine care susțin și promovează regimuri cu caracter totalitar, antisemit, extremist, fascist, iredentist, rasist, șovinist sau xenofob, dovedite a încălca drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu excepția situației în care acestea fac obiectul unei discipline/a unui material de studiu;

confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în scopul răspândirii, a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;

negarea, aprobarea, justificarea, minimalizarea sau distorsionarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, precum și a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, potrivit legii.

sursa: Agerpres

