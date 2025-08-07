VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia

Frații Măcinic, Uwe Dai (câștigătorul Survivor) și fratele său Darius (Survivor și Insula Iubirii) promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025.

Ce ar fi însemnat Roma fără gladiatori? Cine ar mai fi sângerat pe nisipul arenelor pentru glorie? Dar ce ar însemna Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia fără gladiatori? Sunt întrebări la care nu putem răspunde.

Însă, putem răspunde la ce înseamnă gladiatorii pentru evenimentul principal al verii din Alba Iulia. Iar pentru asta am mers direct la sursă, la Ludus Apulensis, locul unde se antrenează gladiatorii din Alba Iulia.

Putem spune fără nici o reținere, Festivalul Roman Apulum este evenimentul principal al verii, în fiecare an la Alba Iulia.

Lupte de gladiatori la Festivalul Roman Apulum 2025

Timp de câteva zile, Alba Iulia se întoarce în timp, în perioada anticului Apulum. Legionarii romani, trupele de daci și de barbari iau cu asalt străzile din Cetatea Alba Carolina care se împart în două tabere: fortul romanilor și tabăra dacilor.

Dar între aceste două tabere, există o facțiune neutră, cei care promit un spectacol total: gladiatorii. Luptătorii care vor da totul în arena din Piața Cetății Alba Carolina.

De mai bine de 12 ani, gladiatorii din Alba Iulia au luptat în fața a zeci de mii de spectatori. Este vorba despre Ludus Apulensis, o trupă de reenactori, trupă care face parte din Legiunea a XIII-a Gemina. Ansamblul de reenactori care readuc la viață legionarii romani, dacii, gladiatorii și nimfele dansatoare.

Trupa de reenactori gladiatori este condusă de frații Măcinic. Judoka ai orașului care de ani buni îi interpretează pe Uwald (Ovidiu Măcinic) și Dareos (Darius Măcinic). Pe cei doi populația țării i-a cunoscut mai bine în urma a două emisiuni TV: ”Survivor România”, unde Uwe Dai a câștigat, iar Darius a participat. De asemenea Darius Măcinic a participat și la show-ul ”Insula Iubirii”.

Sport, cascadorii și coregrafie pentru un spectacol total

Cei doi au dus luptele de gladiatori la un alt nivel, de la festival la festival. Au îmbinat sportul cu cascadoriile și elementele de coregrafie până a ieșit ce și-au propus.

În timp, de la simple lupte de gladiatori au ajuns la momente artistice care au la bază scenarii. Spre exemplu, în acest an scenariul este scris de Darius și se numește ”Sângele nu iartă”.

Este o poveste tragică a unei familii de gladiatori care va trebui să treacă un test foarte greu în fața spectatorilor.

Însă, în spatele spectacolului stau sute de ore de antrenament. Reporterii alba24.ro au mers în sala de antrenamente a fraților Măcinic pentru a afla ultimele detalii legate de spectacolul pe care îl pregătesc în cadrul Festivalului Roman Apulum.

O nouă generație de gladiatori

Însă pe lângă pregătirea lor personală, Ovidiu și Darius pregătesc o nouă generație de gladiatori. Tineri, care în trecut au stat pe scările de piatră de lângă Poarta a IV-a Cetății Alba Carolina și i-au privit pe reenactori.

Acum aceștia au șansa de a performa alături de cei pe care i-au văzut de pe bancă. Andrei Trif și Vlad Beca sunt doi dintre aceștia. La bază au judo, dar combină și cu alte elemente din sporturi de contact, cum ar fi lovituri din kickbox.

Cei doi se antrenează pentru spectacolele săptămânale, dar mai ales pentru reprezentația din cadrul festivalului. Pe de o parte îl avem pe Andrei, care intră în pielea personajului Herculaneus, iar Vlad va îmbrăca armura gladiatorului Atrox.

VEZI ȘI: Festivalul Roman Apulum 2025: Revolta dacilor împotriva romanilor. ”Domnul Dan” de la SURVIVOR prezintă evenimentul. PROGRAM

Aceștia vor fi personaje principale în timpul luptelor de gladiatori din cadrul Festivalului Roman Apulum.

Festivalul Roman Apulum 2025

Anul acesta festivalul va fi prezentat de un invitat surpriză, este vorba despre Daniel Pavel, sau cum îl știe toată România, ”Domnul Dan”, de la Survivor România.

Vor participa din România aproape zece trupe de reenactori, iar din străinătate șapte trupe. Asta înseamnă undeva la 300 de reenactori care vor fi prezenți la Alba Iulia, pe toată durata festivalului.

Marea Bătălie: Dacii se revoltă împotriva romanilor

Vor avea loc momente noi, unul dintre cele mai importante va fi Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere. Mai exact, cei prezenți la festival vor putea vedea cum se desfășura o zi din viața unui soldat roman.

Marea Bătălie, momentul care încheie festivalul Roman, va fi plasată în perioada în care provincia romană Dacia era măcinată de revolte interne. Mai exact de când dacii s-au revoltat împotriva romanilor. Este vorba despre perioada de după moartea împăratului Traian, când provicina era sub conducerea lui Hadrian.

Spectacol cu o intrigă captivantă în arena gladiatorilor. Uwe, câștigătorul Survivor România, în arenă

Un moment în festival va fi cel al gladiatorilor. Spectacolul care va dura în jur de 40 de minute are la bază un scenariu cu o intrigă captivantă, scenariu scris de fostul concurent la Insula Iubirii, dar și la Survivor România, Darius Măcinic.

Intitulat ”Sângele nu uită”, spectacolul de gladiatori îi va aduce în scenă pe frații Măcinic, Uwe (câștigător) Survivor România, Darius, dar și Gladiatorii de la Ludus Apulensis.

Program Festivalul Roman Apulum

Vineri, 15 august

17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus

Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Muzeul Principia

20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

21.30 – Proiecție film artistic:

Gladiatorul (2000)

Regia: Ridley Scott

Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix

În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Curtea Palatului Principilor

Sâmbătă, 16 august

12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

Jurământul anual de credință față de împărat

Piața Cetății

12.20 Parada războinicilor romani și daci

Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

12.30 – 20.00 Tabăra antică

– ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

Duminică, 17 august

10.30 – 17.00 Tabăra antică

ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic

Piața Cetății

15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

16.00 Marea bătălie – Ad Portas!

Piața Cetății

17.00 Parada trupelor.

Ceremonialul de închidere a festivalului

Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News