Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Proprietarii clădirilor construite fără autorizație vor plăti un impozit majorat cu 100%, pentru o perioadă de 5 ani, potrivit unui proiect de lege publicat joi de Ministerul Dezvoltării. Autoritățile locale vor putea efectua inspecții pe teren pentru identificarea clădirilor fără autorizație, inclusiv cu drone.

Proiectul vizează clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, inclusiv pentru construcții ilegale și face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

Noile prevederi modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.

De asemenea, se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități.

În esență, aceste modificări urmăresc să clarifice modul de calcul al impozitului pentru construcții, încurajând respectarea legii și oferind o metodă clară de stabilire a impozitului pentru lucrările ilegale, precum și o penalizare pentru acestea.

Impozit și pentru clădirile construite cu autorizație expirată sau cele fără autorizație

Potrivit proiectului, se clarifică și se extinde cadrul legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare.

Astfel, se stabilește că impozitul se datorează nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată (dacă nu s-a solicitat prelungirea), precum și pentru cele edificate fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Aceasta asigură o mai bună evidență și fiscalizare a clădirilor, chiar și în cazul construcțiilor ilegale sau incomplete, contribuind la creșterea conformității fiscale și urbanistice.

Proprietarii, obligați să declare toate clădirile. Ce sancțiuni riscă

Proiectul clarifică procedura pentru declararea clădirilor finalizate parțial, care nu au obținut prelungirea autorizației de construire.

Astfel, clădirile trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală.

Scopul este să asigure identificarea și impozitarea corectă a acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă.

De asemenea, proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Inspecții pentru identificarea clădirilor fără autorizație, inclusiv cu drone

Autoritățile vor putea efectua inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate.

Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare, cu scopul să îmbunătățească controlul și identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate.

De asemenea, structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul, cu scopul să faciliteze și să automatizeze procesul de colectare a datelor pentru calcularea impozitelor, reducând birocrația și erorile.

Toate aceste modificări urmăresc să întărească controlul, transparența și corectitudinea înregistrării și impozitării clădirilor, inclusiv a celor construite ilegal sau parțial, utilizând tehnologii moderne și proceduri clare.

Corelativ cu modificările Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulteriare, vor fi realizate modificări și la nivelul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca structurile specializate din urbanism să poată transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale) în vederea stabilirii corecte a impozitului.

