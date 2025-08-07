Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. Executivul vrea să extindă executarea silită asupra indemnizațiilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și venitului minim de incluziune (VMI), începând cu 2026, în cazul în care beneficiarii nu își achită impozitele și taxele locale datorate. Ministerul Dezvoltării a publicat joi, în transparență decizională, un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului.

Printre propuneri se numără o modificare a legii care va permite executarea silită a indemnizațiilor asistenților personali și a venitului minim de incluziune, pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate titularilor.

Proiectul introduse reguli pentru executarea silită a indemnizației asistentului personal al persoanei cu handicap grav, începând cu luna ianuarie 2026. Astfel, din 2026 indemnizația poate fi urmărită silit pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate titularilor.

De asemenea, agențiile teritoriale pot reține sumele datorate din indemnizație la solicitarea organelor fiscale locale. Organele fiscale transmit titlurile executorii pentru obligațiile restante în anumite termene, cu o excepție pentru 2026. Agențiile rețin lunar sumele din indemnizație pentru a acoperi obligațiile fiscale, virează banii în conturile bugetelor locale și respectă limitele legale pentru rețineri.

Scopul principal al acestei modificări este de a permite autorităților fiscale să recupereze datoriile fiscale restante prin reținerea și executarea silită din indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav, începând cu 2026.

De asemenea, se urmărește asigurarea unei mai bune colectări a impozitelor și taxelor locale, protejând bugetele locale, în timp ce menține drepturile beneficiarilor de indemnizație să primească plățile complete dacă își achită obligațiile fiscale.

De asemenea, potrivit proiectului, începând cu 1 ianuarie 2026, se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Agențiile teritoriale vor reține lunar sumele datorate din aceste venituri, pe baza titlurilor executorii transmise de organele fiscale locale la anumite termene stabilite, și le vor vira în conturile bugetelor locale în termen de 10 zile lucrătoare.

Reținerile se aplică asupra sumei după deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate și alte drepturi, conform legislației în vigoare.

Dacă beneficiarii obțin certificate de atestare fiscală care confirmă stingerea obligațiilor fiscale, organele fiscale locale trebuie să oprească executarea silită.

Ce prevede proiectul

Proiectul vizează completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, astfel:

Începând cu 1 ianuarie 2026, sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune pot fi executate silit în vederea plății impozitelor și taxelor locale.

Reținerea din sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune a sumelor datorate cu titlu de impozite și taxe locale se realizează de către agențiile teritoriale, la solicitarea organelor fiscale locale.

Titlurile executorii privind impozitele și taxele locale restante, precum și accesoriile aferente acestora, vor fi transmise agențiilor teritoriale de către organele fiscale locale de trei ori pe an: până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie

Agențiile teritoriale rețin din drepturile de venit minim de incluziune, sumele cuvenite bugetelor locale, succesiv, lunar, până la stingerea sumelor cuprinse în titlurile executorii și le virează în termen de 10 zile lucrătoare de la data reținerii, în conturile de venituri ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deschise la Trezoreria Statului.

Reținerile se aplică asupra sumei rezultată după oprirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a altor eventuale rețineri legale.

Dacă beneficiarul își achită integral obligațiile, administrația locală trebuie să anunțe încetarea executării silite.

Ce reprezintă venitul minim de incluziune (VMI)

VMI reprezintă un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

Sprijin pentru incluziune

Această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

Sprijin pentru familia cu copii

Această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

O familie sau persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație.

